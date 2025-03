Comunicat sorpresa de Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera: 'He decidit...'

Jessica Bueno, l'ex de Kiko Rivera, no està travessant el seu millor moment. I és que, recentment, ha trencat la seva relació amb Luitingo, quedant-se absolutament destrossada. Una situació que l'ha portat ara a sorprendre amb un comunicat a les xarxes.

Ella ha utilitzat Instagram per revelar com es troba després de separar-se del seu nòvio. Però també per anunciar quelcom inesperat: “He decidit que no em quedaré atrapada en el dolor”. I, tot seguit, ha revelat què farà a partir d'ara per seguir endavant amb la seva vida.

Jessica Bueno, ex de Kiko Rivera, enfronta una nova ruptura sentimental

La vida amorosa de Jessica Bueno ha estat objecte d'atenció mediàtica en diverses ocasions. La seva relació amb Kiko Rivera, fill d'Isabel Pantoja, va ser molt comentada, especialment després del naixement del seu fill Francisco. Encara que el seu romanç no va perdurar, ambdós han mantingut una relació cordial pel benestar del petit en comú.

Posteriorment, ella va refer la seva vida sentimental amb Jota Peleteiro, el matrimoni del qual va acabar de forma brusca. I, fa poc més d'un any, va iniciar una relació amb Luitingo.

La parella semblava consolidada i feliç, compartint moments junts a les xarxes socials i esdeveniments públics. No obstant això, fa uns dies van anunciar la seva separació, sorprenent molts dels seus seguidors.

Des de llavors, han sorgit moltes informacions al respecte, com que han trencat perquè ell ha canviat molt des que van tornar a Sevilla. I fins i tot que ella l'ha enxampat en mentides.

Sigui com sigui, el que queda clar és que l'ex de Kiko Rivera no ha dubtat a mostrar-se absolutament destrossada a les xarxes. Ha reconegut el seu dolor i el dur que és perdre la persona que estimava i amb qui compartia una vida. D'aquí que ha generat una onada de preocupació entre els seus incondicionals.

El comunicat inesperat de Jessica Bueno

I als seus fans ha dirigit ella ara un comunicat a Instagram, en el qual ha deixat clar com està, però també el que ha determinat que farà. Ho ha fet amb un vídeo de diferents imatges de si mateixa, que ha acompanyat del següent text: “Avui vull obrir el meu cor i compartir com em sento. Estic passant per un moment difícil, amb el cor trencat, perquè les relacions de vegades no funcionen, malgrat que hi hagi amor i esforç mutu”.

“No hi ha culpables, només acceptació que aquesta etapa ha arribat a la seva fi. I ara comença una nova on he de sanar i aprendre sobre mi mateixa per seguir endavant”. Amb aquestes paraules, Jessica reconeix el dolor de la separació, però també mostra una actitud positiva i decidida a no quedar-se estancada en el patiment.

A més, ha compartit la seva decisió de centrar-se en el seu benestar i creixement personal: “La veritat és que fa mal, i hi ha dies en què la tristesa em supera. Però enmig d'aquesta tempesta emocional, he decidit que no em quedaré atrapada en el dolor. Vull aprendre d'aquesta última experiència i sortir més forta”.

“És normal que estigui trista, però també sé que aquest moment no defineix qui soc. Hi ha una espurna dins meu que encara brilla, i estic intentant redescobrir-la. Em dono permís per sentir, però també per sanar”.

Aquestes reflexions evidencien la seva intenció de transformar una situació dolorosa en una oportunitat per a l'autoconeixement. I, per descomptat, per a la millora personal.

La model també ha esmentat la importància d'envoltar-se de persones que la recolzin i l'impulsin: “Estic treballant a enfocar-me en mi mateixa, en el que em fa feliç. Conèixer-me millor, curar les ferides, envoltant-me de persones que em recolzen i recordant-me diàriament que mereixo felicitat. Sé que el procés de sanació porta temps, però cada petit pas compta”.

A això ha afegit: “Estic intentant entendre que la vida són etapes i ara comença una nova per a mi. Així que aquí estic, amb el cor trencat però decidida a ressorgir. I centrada en tot el que em toca aprendre en aquest camí cap a l'amor propi i amb ganes de veure el que això suposarà per a mi”.

Finalment, ha agraït el suport rebut durant aquest període complicat. Ho ha fet dient: “Gràcies a tots per acompanyar-me en aquest viatge omplint-me de tant d'amor”.

En conclusió, Jessica Bueno ha demostrat una vegada més la seva fortalesa i capacitat de resiliència. El seu recent comunicat reflecteix el dolor d'una ruptura, però també l'esperança i determinació d'una dona que tria avançar, aprendre i créixer.