Duríssima acusació de Chayo Mohedano a Carlota Corredera: 'Això és odi a l'home'

Chayo Mohedano ha reaccionat amb total indignació a l'últim que ha fet Carlota Corredera. La neboda de Rocío Jurado es feia ressò de les declaracions de la gallega, qui es mostrava a favor de substituir el Dia del Pare pel Dia de les Famílies. "Què passa amb els fills que no tenen mare? Això no és feminisme, és odi a l'home, sense més", tancava Chayo.

Mohedano ha volgut compartir amb els seus seguidors el que, segons ella, és una aberració. Després de ser testimoni de la intervenció de Carlota Corredera a l'espai de La 1 59 Segundos, la cantant esclatava.

Les paraules de Corredera, que es va erigir com a defensora de Rocío, la cosina de Chayo Mohedano, feien saltar a aquesta. "Que li agrada prohibir i destruir. Pregunto... i els fills que tenen dos pares? Minories també, què passa? I els nens que no tenen avis?, O mares?", tornava a preguntar-se.

Chayo Mohedano deixa clar a Carlota Corredera el que segueix pensant d'ella

El cert és que les declaracions aportades per la presentadora del recentment estrenat Tentáculos provocaven tota mena de comentaris a les xarxes socials. "No passa res perquè pensem en les minories", deixava caure Carlota sense saber el que vindria després que fossin escoltades les seves paraules. Per rematar, Chayo Mohedano proposava obertament: "El millor seria parlar del Dia de la Persona Especial".

Corredera explicava el que succeeix al centre escolar al qual acudeix la seva filla. "A la classe de la meva filla hi ha un nen que no té papà, que va morir fa diversos anys", va assenyalar la periodista.

"No passa res perquè pensem en les minories. Perquè pensem en aquests nens i nenes que no tenen pare perquè ha mort o perquè tenen dues mares", defensava.

Igual que va fer Chayo Mohedano, altres usuaris de xarxes no van trigar a mostrar el seu desacord amb la comunicadora. "Hi ha opinions que no haurien de tenir lloc als mitjans", escrivia un internauta.

Altres es fixaven en la postura que en el seu dia va adoptar amb la filla de Rocío Jurado. "Carlota Corredera va ser la que va defensar a mort a La Rociíto. Ara la feminazi divorciada del marit, segueix amb la seva venjança a l'home, demanant que s'anul·li el Dia del pare", recordava una altra persona.

Chayo Mohedano ja va qüestionar el feminisme que defensa Carlota Corredera

El fet que Chayo Mohedano hagi sentenciat a Carlota Corredera no és nou. La filla de Rosa Benito ja es va pronunciar en el passat en contra de la periodista. Fa anys, Mohedano va mostrar el seu enuig amb Sálvame quan el programa que presentava la gallega es burlava de la seva carrera com a cantant.

Farta dels comentaris que la deixaven en mal lloc i de les suposades conseqüències personals i professionals que li van provocar tals crítiques, Chayo va portar a la productora als tribunals. Ja llavors, l'ex d'Antonio Tejado va advertir a Carlota que aquesta utilitzava el feminisme de manera selectiva.