Ningú esperava el que Chayo Mohedano ha revelat de 'Supervivientes': 'Se la respecta'

Diumenge passat, Supervivientes va viure un moment inesperat. Beatriz Rico va decidir abandonar el programa per voluntat pròpia després de només quatre dies a l'illa. Una notícia que va impactar a Chayo Mohedano, qui ha volgut fer una confessió sobre Supervivientes confirmant que és una meravella veure com una concursant: "Abandona l'illa i se li respecta".

La notícia de l'abandonament de Beatriz va sorprendre a tothom. La concursant ho va comunicar en directe, durant el programa presentat per Sandra Barneda. Sandra Barneda es va prendre la decisió amb calma, amb serenitat i respecte.

Aquest esdeveniment no va passar desapercebut. Especialment per a Chayo Mohedano. La filla de Rosa Benito va decidir pronunciar-se al respecte i ho va fer a través de les seves xarxes socials amb un missatge que va sorprendre a tothom.

Chayo Mohedano es pronuncia sobre el que ha passat a Supervivientes

Chayo Mohedano va compartir la seva opinió amb els seus seguidors i ho va fer de manera directa. "Quina meravella veure que una concursant abandona l'illa i se l'acomiada amb afecte i amb respecte. Molt bé Sandra Barneda", va escriure.

Un comentari que ningú esperava. El seu missatge va cridar l'atenció per diversos motius: Primer, perquè no sol parlar de Supervivientes i tampoc dels programes de Telecinco.

Des que es va allunyar de la cadena, Chayo Mohedano ha evitat pronunciar-se sobre els seus continguts. Sempre intenta mantenir-se al marge de polèmiques. Però aquesta vegada ha fet una excepció.

El seu reconeixement a Sandra Barneda i al programa ha generat sorpresa i també admiració. Molts han destacat la importància del seu missatge. No només elogiava la tasca de la presentadora, també ressaltava el tracte que es va donar a Beatriz Rico en el seu comiat.

Chayo Mohedano envia un missatge inesperat a Sandra Barneda, presentadora de Supervivientes

Les paraules de Chayo Mohedano han tingut gran repercussió. A les xarxes socials, el seu missatge inesperat s'ha viralitzat ràpidament. Molts seguidors han aplaudit el seu gest, mentre altres s'han preguntat si això marcarà un canvi en la seva relació amb Telecinco.

Per la seva banda, Sandra Barneda no ha respost públicament, però la seva feina a Supervivientes continua sent valorada sobretot per Chayo Mohedano. La seva manera de gestionar la sortida de Beatriz Rico ha estat destacada gràcies al seu respecte i a la seva sensibilitat. Una cosa que Chayo Mohedano no va dubtar a reconèixer.

Aquest episodi deixa clar una cosa: A la televisió, cada gest compta, fins i tot els més insignificants. Cada comentari té pes i el de Chayo Mohedano ha estat tota una sorpresa en pronunciar-se sobre el succés que ha passat a Supervivientes. Un gest inesperat però aplaudit per molts dels seus seguidors.