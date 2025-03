Paloma Barrientos revela què ha descobert sobre l'estat de salut de Raphael

Paloma Barrientos ha donat una última hora sobre la salut de Raphael que confirma la seva millora: tornarà a pujar als escenaris. L'estat del cantant ha estat objecte de preocupació després del seu ingrés d'urgència el passat mes de desembre. Després d'això, arribaria el diagnòstic: Raphael patia un limfoma cerebral amb dos nòduls a l'hemisferi esquerre.

En qüestió de dies va començar el tractament al seu domicili i, aquest mateix dimecres, una coneguda revista porta a la portada l'artista. Es tracta de la seva primera aparició i se'l pot veure “estupend i amb molt bona cara”. Era Paloma qui confirmava aquesta recuperació amb l'anunci del seu retorn als escenaris.

Paloma Barrientos desvela l'última hora sobre la salut de Raphael

Raphael, l'icònic cantant espanyol, ha estat al centre d'atenció a causa de la seva salut en els últims mesos. El seu ingrés d'urgències i el diagnòstic dels metges el passat mes de desembre van provocar una gran preocupació sobre el seu benestar. La seva família no s'ha separat d'ell en aquests tres mesos en què, a més, ha estat sota tractament.

Avui, els quioscos s'han aixecat amb les primeres imatges de Raphael des que va rebre l'alta el 27 de desembre. Unes imatges on es mostra el cantant molt millorat i la recuperació del qual ja va avançar Paloma Barrientos a TardeAR. Tal com ha pogut descobrir la periodista, la salut de Raphael és tan bona que molt aviat tornarà als escenaris.

“Tornarà al Starlite, s'estan venent molt bé les seves entrades”, va anunciar la col·laboradora celebrant la bona notícia. El Starlite és un conegut festival que se celebra a Marbella i en el qual coincideixen els millors artistes nacionals i internacionals.

En l'edició que es prepara aquest any, Raphael figurarà entre ells celebrant així el seu retorn als escenaris després de la seva malaltia. Les entrades ja estan a la venda i tothom que vulgui gaudir d'aquest retorn podrà veure'l el 5 de juliol. Això confirma que la seva recuperació va avançant positivament, i el seu desig de tornar a cantar està intacte.

Paloma Barrientos afirma que Raphael torna als escenaris

A la seva residència, al costat de la seva esposa Natalia Figueroa, Raphael ha continuat amb el seu tractament i recuperacions sota estricta vigilància mèdica. Els metges van considerar que la seva llar era el lloc idoni perquè el cantant pogués recuperar-se i sentir-se més còmode sense necessitat de desplaçar-se.

Paloma ha explicat que és a casa on el cantant també s'està preparant per reprendre la seva carrera musical. Segons ha pogut esbrinar, “té els seus músics a casa seva de Boadilla per preparar-se”. Barrientos assenyala que la major motivació de Raphael per tirar endavant és reunir-se amb el seu públic i això és el que l'encoratja a millorar.

“Té ganes de cantar”, afegia Paloma deixant clara la ferma determinació del mític artista. Tot i que en els últims mesos no s'havien vist imatges públiques de Raphael, la recent foto ha tranquil·litzat a tothom. Segons les fonts properes, el cantant està millorant notablement, tant en el seu estat físic com en el seu aspecte.

A més, està rebent teràpia de rehabilitació amb un logopeda, cosa que reflecteix el seu compromís en recuperar la seva salut i reprendre la seva carrera. El retorn de Raphael als escenaris serà un moment molt esperat per tots els seus fans. Després de la cancel·lació de la seva gira, la seva aparició al Starlite serà un esdeveniment en la seva recuperació.

La venda d'entrades per a aquest esdeveniment és un èxit, cosa que demostra que el públic té moltes ganes de veure el cantant novament. Sens dubte, Raphael ha demostrat ser un lluitador incansable, i la seva actitud positiva davant la malaltia ha estat clau en el seu procés de recuperació.