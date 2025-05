Terelu Campos enfonsa Leticia Requejo amb una exclusiva que ningú havia imaginat

Leticia Requejo es quedava aquest dijous sense paraules en llegir en ple directe el missatge que havia rebut de Terelu Campos al seu telèfon mòbil. La filla de María Teresa Campos enviava un demolidor text a la col·laboradora de TardeAR qui no tenia cap problema a compartir-lo amb l'audiència. "M'agrairia que no li tornés a trucar", començava llegint la periodista.

A continuació, Requejo, qui no ocultava la seva sorpresa, reaccionava amb un "Perfecte. Ho respecto", al desig formulat per la mare d'Alejandra Rubio.

El programa de Telecinco iniciava la seva emissió dimarts passat amb uns àudios exclusius en què Alejandra Rubio reaccionava a una exclusiva de la seva tia Carmen Borrego. Fa un any, la filla de Terelu Campos enviava un missatge a una persona de la seva confiança criticant l'actitud de la seva tia, a qui va descriure amb qualificatius gens encertats.

Leticia Requejo llegeix en directe el controvertit missatge que li havia enviat Terelu

Després d'això, des del programa TardeAR intentaven posar-se en contacte amb les protagonistes de la notícia. Mentre Alejandra Rubio era avisada per la direcció, Leticia Requejo intentava parlar amb Terelu Campos amb la intenció d'aclarir el que havia passat. Mentrestant, Carmen Borrego va preferir guardar silenci.

La resposta de Terelu no es va fer esperar i aquesta va decidir fer-ho mitjançant un missatge. "Em sembla d'una hipocresia que vulgueu fer-vos amics ara amb mi", manifestava la tertuliana. I va afegir: "Quina pena que no ho haguéssiu posat abans perquè no hauria anat al programa ni morta".

Unes paraules que deixen a la vista el monumental enuig de la més gran de les germanes Campos qui, irònicament, desitjava molta audiència a l'espai d'Ana Rosa Quintana. Per a la filla de María Teresa Campos el que ha passat és una 'traïció'. L'andalusa va acudir fa una setmana a TardeAR per aclarir totes les polèmiques sobre la seva família i enfrontar-se, a més, a l'estrena de La Familia de la Tele.

Terelu Campos es va mostrar indignada amb la informació que es va donar a conèixer sobre la seva filla a TardeAR

Aleshores era Leticia Requejo qui prenia la paraula. "Entenc que per a Terelu no sigui agradable la situació i que per a ella el seu taló d'Aquil·les és la seva filla", deixava caure la comunicadora.

Poques hores després, Alejandra Rubio trencava el seu silenci per explicar el perquè dels controvertits àudios. La núvia de Carlo Costanzia aclaria que la seva tia li havia dit que "no tenia cap problema".

Tot i així, ella mateixa reconeixia que parla molt malament quan s'enfada i va intentar treure ferro a l'assumpte. "Tampoc és per tant, podria haver estat pitjor coneixent-me quan estic enfadada", deixava anar la filla de Terelu Campos.

La neboda de Carmen Borrego, a diferència de la seva mare, es va mostrar tranquil·la davant la polèmica i va afirmar rotunda que no hi ha cap problema dins de la seva família. "Si ella s'ho ha pres malament, ho sento i ja està", va admetre a manera de disculpa.