El programa Y ahora Sonsoles del passat dimecres va deixar tothom sense paraules. José Manuel Parada es va obrir en canal sobre el seu passat amb Chelo García-Cortés. Va confessar moments íntims de la seva relació i va sorprendre tothom, sobretot la seva companya, Paloma García-Pelayo, amb una revelació inesperada.

La famosa ‘nit d'amor’ entre Bárbara Rey i Chelo García-Cortés no va ser tal com es va explicar. Parada va desvelar una dada clau: aquella nit no van estar només elles dues, hi va haver cinc persones en total. Amb elles, hi va estar el mateix Parada i altres dos homes més.

La notícia va causar enrenou. Durant anys, s'havia parlat d'aquell episodi com una trobada privada entre Bárbara i Chelo, però la versió de Parada ha canviat tot. Una confessió que, a més, va fer amb una actitud natural i sense embuts.

Paloma García-Pelayo parla sobre el testimoni que ha donat José Manuel Parada

El dijous, en el mateix programa, Paloma García-Pelayo va voler valorar el gest del seu company. I ho va fer amb paraules que li van valer l'aplaudiment del públic.

“Ell s'inclou, ell per primera vegada era part activa d'aquella trobada de cinc”, va destacar. Amb ironia, va afegir: “Al final ho ha convertit en una pulla en dir: ‘No va ser com ho vau explicar, érem cinc’. M'han entrat ganes de dir-li: ‘Tu li has demanat permís a Chelo per explicar-ho?’”, va bromejar entre rialles.

Però més enllà de l'humor, Paloma va reconèixer el mèrit de la confessió: “Ell ho recorda amb afecte, ho recorda bé. És una revelació íntima, d'una altra època i crec que és de valorar. Ho va dir en primera persona, això és el que em sorprèn a mi”.

Gran aplaudiment a Paloma García-Pelayo pel que ha explicat sobre José Manuel Parada

Les paraules de Paloma García-Pelayo van ser rebudes amb un gran aplaudiment. La seva manera d'analitzar la confessió de Parada va deixar clar que, més enllà de la sorpresa, calia reconèixer la seva sinceritat.

El debat segueix obert. La història d'aquella nit ha fet un gir inesperat i ara molts es pregunten què més queda per explicar. Mentrestant, Paloma García-Pelayo s'ha endut el reconeixement per la seva anàlisi encertada i per valorar la capacitat del seu company per dir tota la veritat.

El programa segueix fent parlar i sembla que aquesta història encara no ha arribat al seu final. Caldrà esperar a veure què responen de nou les altres dues protagonistes d'aquesta intrigant història.