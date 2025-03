El plató de TardeAR va ser testimoni d'un moment de gran tensió i una sorprenent confessió per part d'Antonio Montero. I és que tot i que el periodista sempre es mostra molt reticent a parlar sobre la seva vida privada, Montero va confessar una dada important de la seva vida amb Marisa Martín-Blázquez.

Durant el programa, es va abordar la complicada situació de Junco, la vídua de Bernardo Pantoja, qui està a punt de ser desnonada. Isabel Pantoja li reclama el pis, ja que és de la seva propietat. Un conflicte que ha generat un fort debat.

Antonio Montero, present al plató, va voler donar el seu punt de vista sobre la polèmica. Ha defensat el paper de Junco en els últims dies de Bernardo Pantoja. Segons el periodista, si no hagués estat per ella, ningú hauria cuidat el germà d'Isabel Pantoja en els seus moments més difícils.

Antonio Montero, marit de Marisa Martín-Blázquez, parla a TardeAR

El debat va pujar de to quan Antonio va revelar una dada important. En el seu moment, Bernardo Pantoja necessitava un ascensor per poder accedir al seu habitatge.

No obstant això, segons Montero, Anabel Pantoja, tot i tenir recursos econòmics suficients, no va voler pagar el cost de la instal·lació. Una revelació que ha generat una gran discussió al plató.

Els col·laboradors del programa no van estar d'acord amb les seves paraules. Alguns van defensar Anabel Pantoja i van posar en dubte la versió d'Antonio Montero. La tensió va anar en augment i va ser Frank Blanco, presentador de l'espai, qui va intentar calmar els ànims.

Per suavitzar la situació, Frank Blanco va fer un comentari dirigit a Antonio Montero. "Això és decisió de la comunitat, però com Antonio viu molt bé ell sol en una casa, no sap què és una comunitat", va dir. Unes paraules que van provocar una resposta immediata d'Antonio.

Antonio Montero confessa una dada important de la seva vida amb Marisa Martín-Blázquez

Sense dubtar-ho, el periodista va respondre en ple directe: "Sí que ho sé, jo visc en una comunitat". Una revelació que va deixar a tots sense paraules. Antonio Montero i Marisa Martín-Blázquez, sempre han estat molt discrets amb la seva vida privada, fins ara, ningú sabia aquesta dada sobre el seu dia a dia.

La confessió va sorprendre a tots al plató i a les xarxes socials. Ningú imaginava que la parella vivia en una comunitat de veïns. Antonio Montero es va obrir amb els seus companys i amb l'audiència i va parlar sobre la seva privacitat amb Marisa Martín-Blázquez

Un detall que podria semblar insignificant, però que va captar l'atenció de l'audiència. Antonio Montero va trencar la seva habitual discreció i va deixar al descobert un aspecte desconegut de la seva vida amb Marisa Martín-Blázquez.