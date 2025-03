Edmundo Arrocet ataca a Carmen Borrego on més li fa mal: 'La seva mare era...'

Després d'un temps allunyat de la polèmica, Edmundo Arrocet torna a fer un pas endavant per atacar novament Carmen Borrego i la seva germana. L'humorista no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de donar-li on més li fa mal a la mare de José María Almoguera: "La seva mare era molt culta".

A finals de febrer, aquest còmic xilè va revelar davant les càmeres d'Europa Press que està escrivint un llibre on plasmarà la seva història d'amor amb María Teresa Campos.

Ara, el programa ¡De Viernes! ha anunciat a través de tots els seus canals de difusió el retorn televisiu d'Edmundo Arrocet. Tal com han confirmat, aquest divendres 14 de març, el programa emetrà la seva entrevista més personal.

En ella, està previst que l'humorista parli sobre el seu esperat llibre. No obstant això, segons podem veure en l'avanç de la seva pròxima intervenció, l'exparella de María Teresa Campos ha fet un pas més enllà.

Una vegada més, Edmundo Arrocet s'ha mostrat d'allò més predisposat a respondre a totes les qüestions relacionades amb Carmen Borrego i la resta de la seva família. Tant és així que no ha tingut cap problema a tornar a carregar contra la col·laboradora de televisió.

Edmundo Arrocet ataca Carmen Borrego durant la seva última entrevista

Segons podem veure en l'avanç d'aquesta entrevista, durant la seva xerrada amb Edmundo Arrocet, Santi Acosta li fa una compromesa pregunta sobre Carmen Borrego i la seva germana.

"Són dignes successores de la seva mare?", li diu el presentador de ¡De Viernes!, qüestió a la qual l'humorista respon amb un rotund "no". "La seva mare era molt culta", ha afegit a continuació, carregant així contra les filles de María Teresa.

Unes paraules que, sens dubte, no seran per a res ben rebudes per Carmen Borrego i la resta d'aquest mediàtic clan. No obstant això, haurem d'esperar a l'emissió completa de l'entrevista d'Edmundo Arrocet per conèixer la seva reacció.

Mentrestant, i com era d'esperar, els usuaris de les xarxes no han trigat a compartir les seves opinions amb la resta dels internautes. "A Bigote li donaran per tot arreu... Quanta hipocresia, quan són ells els que conviden", ha assegurat una usuària de X.

Altres dels rostres que acompanyaran Edmundo Arrocet aquesta nit són Beatriz Rico i Ivonne Reyes. La model veneçolana acudeix al plató de ¡De Viernes! per parlar com mai sobre els seus sonats problemes econòmics.