Sorpresa a 'Vamos a Ver' amb l'anunci d'Antonio Rossi: 'La decisió està presa'

Antonio Rossi destapava ahir a Vamos a Ver el nou i il·lusionant treball en què Isabel Pantoja s'ha embarcat. El periodista explicava que la cantant ha arribat a un acord amb Mediacrest per començar a treballar en el "desenvolupament d'una sèrie documental i una de ficció". "La decisió està presa", sentenciava Rossi deixant clar que aquest projecte serà una realitat.

La citada productora anunciava aquest dimecres que es desenvoluparan dues sèries sobre la vida de l'artista. En concret, una serà de caràcter documental i una altra de ficció que al llarg de sis capítols recorrerà la vida d'Isabel Pantoja des de la seva infància fins al moment actual.

La cantant no s'ha pronunciat directament sobre aquest nou treball ja signat. Mediacrest, per la seva banda, afirma que Isabel ha declarat sentir-se entusiasmada i que agraeix aquesta oportunitat de celebrar el seu més de mig segle de trajectòria.

Antonio Rossi destapa a Vamos a Ver la producció en la qual treballa Isabel Pantoja

El CEO de la productora reconeixia que és un regal "poder treballar amb una artista de la talla d'Isabel Pantoja". Gràcies als projectes que es duran a terme serà possible portar de la mà de la cantant andalusa una producció de la màxima qualitat al gran públic.

La notícia, de la qual per ara no hi ha més detalls per trobar-se en una fase molt inicial, va provocar la reacció dels col·laboradors de Vamos a Ver.Antonio Rossi deixava caure que a més del que s'ha donat a conèixer la cantant té altres plans futurs dels quals ara no es pot parlar.

TardeAR es feia també ressò d'aquesta informació. Era el periodista Saúl Ortiz qui explicava que l'artista hauria presentat diverses condicions per seguir endavant amb el documental i la docuserie sobre la seva vida i obra.

Les línies vermelles que ha posat Isabel Pantoja perquè el seu nou treball vegi la llum

Quant a la quantitat de diners que Pantoja podria embutxacar-se Ortiz no va voler donar una xifra tancada. Però sí que va insinuar que podria rondar els "cinc milions d'euros, no menys, perquè ella considera que la seva història no val menys". Una quantitat que serviria per solucionar els problemes econòmics que la mare de Kiko Rivera arrossega des de fa anys.

Ortiz es referia després a les possibles candidates que podrien posar-se en la pell d'Isabel Pantoja. El tertulià sorprenia a tots amb les seves paraules: "S'ha parlat de Jennifer López com a protagonista, a nivell internacional".

Una producció que tindrà repercussió fora de les nostres fronteres i en la qual la tia d'Anabel Pantoja vol "sentir-se lliure a l'hora d'explicar la seva història". Pel que sembla, Isabel ha deixat clar que parlarà de la seva vida, però hi haurà alguns capítols d'aquesta que no abordarà. Segons Saúl Ortiz, "no anomenarà Julián Muñoz" però no tindria inconvenient a esmentar Encarna Sánchez i María del Monte.