La infanta Sofia sorprèn els reis Felip i Letícia: acaba de confessar-ho tot

La infanta Sofia està pròxima a graduar-se i d'aquí a poc començarà una nova etapa per a ella. Tots els ulls estan posats en si seguirà els passos de la princesa Leonor, però Sofia ha confessat la seva decisió. El que sorprèn els reis Felip i Letícia és que la infanta ha aclarit que ella no vol rebre formació militar.

Quan el pròxim mes de maig finalitzi els seus estudis de Batxillerat, la infanta Sofia desitja continuar amb la seva formació acadèmica. El seu futur no passa per seguir els passos de Leonor, sinó en buscar un pla alternatiu molt diferent. Així les coses, després de parlar-ho seriosament amb els seus pares, Felip i Letícia han decidit complir els seus desitjos.

La infanta Sofia fa un pas endavant i sorprèn els reis Felip i Letícia

Queden poc menys de dos mesos perquè la infanta Sofia es graduï al UWC Atlantic College, en el qual ha estudiat Batxillerat. El prestigiós internat que també va ser l'elecció educativa per a la seva germana gran. No obstant això, Sofia vol marcar distàncies amb Leonor i així ho ha fet saber als reis Felip i Letícia.

La infanta ha confessat el seu desig de no rebre formació militar després de graduar-se i això ha sorprès els seus pares. Aquesta decisió reflecteix la personalitat independent de Sofia i el seu desig de forjar un camí propi. A diferència de Leonor, ella sí que té opcions tot i que és la segona en la línia de successió.

Encara que es va suggerir una formació militar més lleugera, ella s'hi oposa i vol explorar altres alternatives. Així ho assegura Monarquia Confidencial després de parlar amb fonts properes a la Zarzuela que confirmen la determinació de la infanta Sofia. Pel que sembla, Felip i Letícia han estat sondejant la seva filla menor per saber quines eren les seves inquietuds futures.

Després d'una xerrada amb Sofia aquesta els va plantejar el seu desig de desvincular-se del camí de Leonor. Per la qual cosa declina de manera taxativa rebre formació militar. Davant aquest escenari, Felip i Letícia han treballat conjuntament amb Sofia per oferir-li un pla d'estudis que compleixi amb les seves expectatives.

Els reis Felip i Letícia accepten els desitjos de la infanta Sofia

Mentre que Leonor està complint amb escreix amb el seu rol dins de la institució, la infanta Sofia ha pres un altre camí. Si bé ha guanyat visibilitat en la institució anant a diversos actes oficials, no pensa seguir els passos de la seva germana gran.

A mesura que Sofia s'acosta a la majoria d'edat, pren decisions crucials com no seguir la tradició militar de la família. No seria la primera que renuncia a això, les seves ties, la infanta Elena i Cristina, tampoc van rebre aquest tipus d'educació en el passat.

En el seu cas no és obligatori, encara que el desig dels reis Felip i Letícia era que les seves dues filles rebessin la mateixa educació. No obstant això, Sofia s'ha negat a això i el seu objectiu després de finalitzar Batxillerat passa per ingressar en una universitat.

D'acord amb aquest canvi inesperat, els reis li han plantejat un pla universitari a l'estranger, concretament, als Estats Units o Regne Unit. Per la qual cosa serà la infanta Sofia qui decideixi on començar la seva etapa a la universitat.

Resulta inevitable la comparació de les dues filles de Felip i Letícia, ja que representen el nucli dur de la família reial. Tot i no seguir els passos de la seva germana en la formació militar, Sofia s'ha mantingut propera a la institució monàrquica. La seva participació en actes oficials i el seu compromís és indiscutible, però sempre evitant eclipsar l'hereva.

En el seu cas, gaudeix de llibertat per triar el seu camí i ha optat per marcar les distàncies amb Leonor. D'aquí la seva negativa a rebre formació militar.