Ni Kate Middleton ni Meghan Markle: el gest de Lady Di que ningú pot oblidar

Diana de Gal·les va ser molt més que una figura de la reialesa britànica. Des de la seva arribada a la Casa Reial, va trencar motlles i va desafiar les normes establertes amb una naturalitat que la va convertir en la princesa del poble.

La seva proximitat amb la gent i la seva manera de connectar amb els més vulnerables la van fer única. Més enllà del seu títol, Diana es va distingir per la seva calidesa i espontaneïtat, qualitats que la van portar a protagonitzar alguns dels moments més inoblidables de la història.

Un d'aquests episodis va quedar gravat en la memòria de tothom: la vegada que va decidir participar en una cursa escolar juntament amb altres mares. Amb aquest gest, Lady Di va deixar de banda qualsevol protocol reial.

El gest de Diana de Gal·les que ningú pot oblidar

Corria l'any 1991 quan Lady Di va acompanyar el seu fill, el príncep Harry, a un esdeveniment escolar en què se celebrava el Dia de les Mares. La jornada transcorria amb normalitat fins que va arribar el moment d'una cursa en què només podien participar les mares dels alumnes.

El que ningú imaginava era que la princesa, en lloc de quedar-se al marge com dictaven les normes de la reialesa, prendria una decisió que sorprendria a tothom. Vestida amb una faldilla elegant i sabates de taló baix, Diana no va dubtar a treure's el calçat i unir-se a la competició.

Amb un gran somriure al rostre, es va alinear amb les altres mares a la línia de sortida, llesta per córrer com una més. El senyal d'inici va marcar un moment únic: Diana, amb els peus descalços i els cabells al vent, deixant de banda qualsevol formalitat.

Les imatges que van conquerir el món

Les càmeres van captar cada segon d'aquella escena que, en qüestió d'hores, va fer la volta al món. Diana no només va desafiar les regles establertes per a la reialesa, sinó que també va mostrar, una vegada més, el seu costat més humà.

Per a molts, aquella cursa va representar un símbol del seu esperit lliure i proper, allunyat de la fredor que moltes vegades caracteritza la monarquia britànica. No obstant això, alguns sectors aristocràtics van criticar el gest per considerar-lo poc apropiat per a una princesa.

Però a majoria dels ciutadans la van aplaudir. Aquest simple acte va reforçar la imatge de Lady Di com una figura autèntica, capaç d'anteposar el seu paper de mare a qualsevol rigidesa protocol·lària.

Cap altra princesa ha aconseguit generar una connexió tan genuïna amb la gent com ho va fer Diana de Gal·les. El seu llegat segueix viu, i moments com aquell demostren per què la seva història continua inspirant el món.