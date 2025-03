La mentida sobre Richard Gere i Julia Roberts que està revolucionant Hollywood

Richard Gere i Julia Roberts han revolucionat tot Hollywood amb una notícia inesperada: el seu retrobament a la segona part de Pretty Woman. Concretament, es tracta d'una producció que promet revelar què va passar amb Vivian i Edward anys després. Això seria una grandíssima notícia per als seguidors de la mítica pel·lícula, si no fos perquè és totalment falsa.

Un pòster de Julia i Richard generat per intel·ligència artificial ha estat l'encarregat de jugar amb les il·lusions dels fans de Pretty Woman. No obstant això, la notícia no va del tot desencaminada, ja que sí que hi haurà una segona part de la pel·lícula dels 90. Això sí, ni Julia ni Richard seran els encarregats de protagonitzar-la.

Richard Gere i Julia Roberts, víctimes de la intel·ligència artificial

Richard Gere i Julia Roberts s'han convertit en víctimes involuntàries de la intel·ligència artificial. Tot Hollywood va celebrar amb ganes l'estrena de Pretty Woman 2 amb ambdós actors de nou ficats en la pell de Vivian i Edward. Tan bé estava realitzat el pòster de la promoció que algunes celebrities, com la dissenyadora espanyola Vicky Martín Berrocal, el compartien a les seves xarxes socials.

No obstant això, per desgràcia dels seguidors de la mítica pel·lícula es tracta d'una notícia falsa. Si bé sí que hi haurà segona part de Pretty Woman, aquesta no serà interpretada per Richard Gere ni Julia Roberts.

El tràiler ja ha assolit més de 40 milions de visualitzacions a les plataformes de streaming, però tot això està generat per intel·ligència artificial. L'únic que sembla cert és que Netflix ja es troba treballant en la seqüela de la pel·lícula dels noranta per a finals de 2025.

La història promet explorar l'evolució de la seva icònica relació, afegint nous personatges interpretats per Emma Roberts i Tom Hardy. La indústria cinematogràfica està pendent del resultat i molts es pregunten si la seqüela serà fidel a l'original. No obstant això, el fet que els seus principals protagonistes no surtin, ja és un hàndicap i una decepció per a la gran majoria.

L'estrena de Pretty Woman 2 a Netflix promet ser un fenomen de taquilla i streaming a finals d'aquest any. Amb el renom que té l'original, és probable que aquesta seqüela atregui aquells que van veure la primera entrega i a les noves generacions.

Richard Gere i Julia Roberts es pronuncien sobre el seu retrobament

El llegat de Pretty Woman és innegable, la pel·lícula ha transcendit generacions i continua sent un clàssic. D'aquí l'interès a realitzar una seqüela que begui de l'èxit que en el seu dia va tenir la pel·lícula original. No és la primera vegada que es realitza una cosa així, va succeir amb Grease i també amb Dirty Dancing, segones parts que van fracassar estrepitosament.

Potser per això, Richard Gere i Julia Roberts s'han negat a tornar a replicar els seus mítics personatges d'Edward i Vivian. En una recent entrevista, l'actriu va parlar sobre la possibilitat de tornar a encarnar la jove prostituta, negant el seu retorn. “No crec que pogués”, va confessar.

De la mateixa opinió va ser Gere qui es va mostrar més rotund: “Mai faré Pretty Woman 2”, va sentenciar davant aquesta idea. Davant aquest panorama, s'ha ideat una altra manera de treure a flotació l'èxit de la pel·lícula i adaptar-la als nous temps.

El morbo està ara en el fet que, a falta de Julia, s'ha comptat amb la seva neboda, Emma Roberts, per protagonitzar-la. Es desconeix com li haurà sentat la notícia a la seva tia, però sens dubte l'expectació és màxima.

Si bé alguns temen que la pel·lícula no pugui replicar l'impacte cultural de l'original, molts sostenen que el valor nostàlgic garantirà l'èxit. Caldrà esperar a desembre d'aquest any per conèixer el resultat final.