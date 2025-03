Ja és oficial: aquesta és la ferma decisió d'Anabel Pantoja i David Rodríguez

Anabel Pantoja ha intentat recuperar la normalitat en la seva vida. Tot i això, la investigació judicial en què està immersa juntament amb la seva parella, David Rodríguez, encara no ha finalitzat. No obstant això, les últimes informacions apunten que en menys d'un mes la causa podria ser arxivada, la qual cosa és un motiu d'alegria per a la parella.

Després d'unes setmanes d'incertesa, Anabel ha tornat a Canàries. Allà és on ha decidit establir la seva residència en els últims temps. No obstant això, aquest retorn no és definitiu.

Segons ha revelat la seva gran amiga Belén Esteban, la influencer i la seva parella tenen plans immediats lluny de l'arxipèlag. Així s'ha confirmat que Anabel Pantoja i David Rodríguez tenen pensat tornar aviat a Sevilla.

Anabel Pantoja i David Rodríguez tornen a Canàries

El retrobament entre Belén i Anabel va ser molt especial i es va produir fa només uns dies, quan Anabel Pantoja va tornar a Madrid. El motiu del seu viatge era recollir les coses de l'habitatge que tenia llogat a la capital. Amb això, donava per finalitzada una etapa important en la seva vida.

Dilluns passat, al programa Ni que fuéramos, van parlar de l'última hora sobre la col·laboradora. Anabel va compartir imatges de la seva tornada a Canàries, cosa que va generar molt d'interès. "Ella ha d'anar a Canàries i fer una volta a la casa", explicaven al programa.

Anabel Pantoja i David Rodríguez viuran a Sevilla quan la seva investigació acabi

Però Belén Esteban va anar més enllà i va revelar detalls sobre els plans futurs de la seva amiga. "Ells han decidit que, com que la seva mare és a Sevilla i David treballa a Còrdova, volen estar amb la seva gent", explicava en directe. És a dir, encara que la seva base és a Canàries, la parella té clar que desitja passar més temps a la Península.

La idea d'Anabel és poder gaudir de la seva família amb més freqüència. "El seu quarter general és Canàries, la seva vida és allà, però ara vol estar amb la seva família", subratllava Belén. Aquestes visites seran constants, sobretot quan finalitzi el procés judicial en què estan involucrats.

D'aquesta manera, Anabel Pantoja i David Rodríguez han pres una decisió clau. Encara que han tornat a Canàries, han optat per establir la seva residència a Sevilla un cop acabi la investigació. Un canvi important en les seves vides que els permetrà estar més a prop dels seus éssers estimats i recuperar la tranquil·litat perduda en els últims mesos.