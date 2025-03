Comunicat urgent d'Anabel Pantoja sobre David Rodríguez: 'D'això es tracta'

Anabel Pantoja ha tornat al seu perfil d'Instagram per emetre un nou i important comunicat. En ell, la creadora de continguts ha revelat en quin punt es troba la seva relació amb David Rodríguez: "D'això es tracta, viure i sumar".

Durant els últims mesos, aquesta parella s'ha convertit en el centre de totes les mirades. I arran de l'ingrés de la seva filla i la posterior investigació que s'ha iniciat contra ells, un dur esdeveniment que, segons sembla, ha aconseguit fer mossa en la seva relació.

En diverses ocasions s'ha parlat sobre la suposada crisi entre Anabel Pantoja i David Rodríguez. No obstant això, no va ser fins al passat 26 de març quan es van encendre totes les alarmes al seu voltant.

Segons van confirmar aquell dia a Vamos a ver, la influencer i el seu nuvi van protagonitzar una forta discussió a l'aeroport de Las Palmas a la vista de tots els presents. Un desacord que es va produir just abans de tornar a la Península.

Tal com van explicar, la tensió entre Anabel Pantoja i David Rodríguez era tal que van passar diverses hores sense dirigir-se la paraula i, durant el vol, van optar per seure separats.

Un cop van aterrar, el fisioterapeuta es va traslladar a Còrdova per complir amb els seus compromisos professionals, mentre que la seva parella es va quedar a Sevilla amb la seva mare i la seva filla Alma.

A més, i per si això fos poc, també s'ha començat a parlar del distanciament que s'ha produït entre Merchi i el seu gendre. Ara, i enmig de tot aquest enrenou, Anabel Pantoja ha tornat al seu perfil d'Instagram amb un nou comunicat sobre David Rodríguez.

Anabel Pantoja emet a les xarxes socials un comunicat urgent sobre David Rodríguez

Aquest diumenge, 30 de març, Anabel Pantoja ha compartit amb els seus més de 2.000.000 de seguidors d'Instagram una publicació d'allò més especial. Post amb el qual ha desmentit tots els rumors de crisi amb David Rodríguez.

A través d'un carrusel d'imatges, la influencer ha mostrat els plans que ha fet en aquests últims dies, entre ells, gaudir d'alguns plats típics de la gastronomia andalusa.

No obstant això, el que més ha cridat l'atenció ha estat una tendra instantània protagonitzada per Anabel Pantoja i David Rodríguez. En ella, podem veure la parella fent-se una sentida abraçada, mentre els seus nassos es toquen, reflectint així la complicitat que existeix entre ells.

"Els que em suporten, els que em lleven, els que em renyen, els que m'abracen, els que em donen suport, els que sempre hi són, per al bo i el dolent, però per sumar moments, que d'això es tracta això: viure i sumar".

A més, i per deixar clar que la seva relació amb David Rodríguez és més forta i sòlida que mai, Anabel Pantoja ha completat la publicació amb una reveladora frase. "Sevilla + Còrdova = la meva medicina", ha finalitzat la influencer.