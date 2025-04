Alessandro Lequio revela qui és la mare de l'Anita, la famosa neta d'Ana Obregón

Alessandro Lequio feia fa uns dies unes declaracions sobre la petita Ana Sandra que desfermaven la polèmica. L'ex d'Ana Obregón afirmava: "Anita no és filla del meu fill Aless, és filla d'Ana", assegurà rotund a Vamos a ver. Una frase després de la qual l'actriu i biòloga no tardava a reaccionar posant el crit al cel.

L'esmentat espai de Telecinco abordava el tema de l'herència de Pepe Navarro. Llavors Joaquín Prat preguntà a Alessandro Lequio si s'havia informat de si de la seva herència li tocaria alguna cosa a Ana Sandra. "Sí, m'he informat molt bé perquè no és filla del meu fill, és filla d'Ana", responia el tertulià.

Unes paraules que no van caure gens bé a Ana Obregón. La televisiva després reconegué que s'havia posat en contacte amb l'italià i que aquest li "ho aclarí tot".

Alessandro Lequio deixa clar qui és la mare de la petita Ana Sandra

"Li he trucat i m'ha explicat com són les coses", explicava Ana Obregón deixant clar que les paraules del seu ex estaven "descontextualitzades". De fet, la mare d'Aless Lequio donava la raó al comte en confirmar que l'herència d'aquest no arribaria a la nena. "Anita és la meva filla adoptiva, encara que biològicament és filla d'Aless", reiterava.

Ana donava d'aquest mode la raó al col·laborador de Telecinco. En termes legals, Alessandro Lequio "té raó" perquè Ana Sandra "no és filla d'Aless legalment". Tot i així l'actriu insistia que biològicament és filla del seu fill difunt el maig de 2020.

A continuació, la que fou durant anys presentadora de les Campanades des de la Puerta del Sol explicava que manté "una bona relació" i que parla "moltíssim" amb Lequio. A més, confirmà que aquest "s'interessa per la nena i ha estat al meu costat en tot el procés. Ell només es refereix a legalment", volgué explicar.

Tal com desvelà en el seu dia Ana Obregón, existeix un testament ològraf en què el seu fill manifestà el seu desig de tenir descendència. Per aquesta raó Ana Sandra nasqué als Estats Units per ventre de lloguer amb material genètic del seu fill Aless Lequio.

Ana Obregón reacciona davant de qui dubta de si Ana Sandra és filla biològica d'Aless Lequio

En els últims dies s'ha comentat en alguns mitjans que hi ha dubtes sobre la possibilitat que l'esperma d'Aless Lequio fos utilitzat legalment per concebre Ana Sandra. El director de Lecturas explicava que, segons la legislació espanyola, l'ús de material genètic post mortem està subjecte a estrictes restriccions.

En concret s'estableix que el material genètic del difunt només pot ser utilitzat si hi ha consentiment exprés i per escrit del donant. A més, ha de produir-se dins del termini d'un any després del decés.

El col·laborador de TardeAR deixava a la vista les incongruències que, segons ell, hi ha en el testimoni d'Ana Obregón en parlar sobre el naixement d'Ana Sandra. Amb tot, l'actriu ha deixat clar si és o no biològicament filla del seu fill. "Li vaig fer una prova d'ADN", desvelà l'ex d'Alessandro Lequio.