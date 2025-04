Tothom al·lucina amb la notícia que Paola Olmedo ha donat sobre José María Almoguera

Paola Olmedo ha deixat a més d'un sense paraules amb la inesperada notícia que ha revelat sobre el seu exmarit, José María Almoguera. Unes reveladores declaracions que ha deixat al descobert a través de la seva última entrevista.

Encara que sempre ha assegurat que no se sent còmoda parlant davant les càmeres dels mitjans de comunicació, aquest dilluns 31 de març, ha fet un important pas endavant.

Després de la seva intervenció a TardeAR, Paola Olmedo s'ha convertit en l'última convidada del pòdcast, Cuenta y exagera. Durant la seva visita, l'ex de José María Almoguera s'ha pronunciat sobre diversos temes relacionats tant amb la seva situació actual com amb la família Campos.

Entre altres coses, la jove ha parlat sobre María Teresa Campos, María ‘La Jerezana’, la seva operació i els haters. No obstant això, a més d'abordar aquests assumptes, també s'ha atrevit a opinar sobre l'actual vida del seu exmarit.

Igual que ella, José María Almoguera sempre ha estat una persona pràcticament desconeguda per a la premsa. I és que, malgrat que el seu nom i rostre eren coneguts per ser fill de Carmen Borrego, sempre s'havia mantingut en un discret segon pla.

No obstant això, ara el nebot de Terelu ha decidit fer el salt a la fama. Tant és així que, en aquests últims mesos, ha protagonitzat portades de revistes, ha participat en realities com GH Dúo i s'ha convertit en col·laborador de televisió.

Un gir de 180° que, com era d'esperar, ha cridat poderosament l'atenció de Paola Olmedo. Tant és així que no ha dubtat a compartir amb els oients del mencionat pòdcast què pensa al respecte.

Paola Olmedo sorprèn amb les paraules que li ha dedicat a José María Almoguera

Durant la seva intervenció en aquest espai, Paola Olmedo ha assegurat que la nova actitud de José María Almoguera amb la premsa l'ha arribat a sorprendre:

“José María estava molt en contra d'anar a la televisió i s'enfadava quan li feia broma perquè hi anés. Mira'l ara. El José María d'ara no té res a veure amb el que estava amb mi”.

D'altra banda, i encara que fins ara s'havia cenyit a parlar únicament de la seva exsogra, en aquesta ocasió Paola Olmedo no ha tingut cap problema a pronunciar-se sobre Alejandra Rubio.

“Empatitzo amb Alejandra Rubio perquè s'inventen massa coses sobre ella. Sé el que se sent i no mola”, ha assegurat l'exdona de José María Almoguera. D'aquesta manera, la convidada ha deixat molt clar que no té cap problema amb la cosina del seu ex.

Sigui com sigui, Paola té molt clar que, malgrat tot, no desitja fer mal a cap dels integrants d'aquest mediàtic clan. De fet, Carmen Borrego ha estat una de les persones que més l'ha recolzat amb el seu fill durant la intervenció quirúrgica.