Comunicat urgent d'Anabel Pantoja sobre la seva filla Alma: 'La veritat és que...'

Anabel Pantoja ha sorprès a tothom en compartir el que passa amb la seva filla. La neboda d'Isabel Pantoja reconeixia davant els seus més de dos milions de seguidors que no s'ha cuidat des que va néixer la petita Alma. Una situació a la qual ara vol posar remei tal com ha explicat en un vídeo: "La veritat és que m'he deixat bastant des que vaig donar a llum".

A continuació, l'andalusa deixava clar que la seva intenció és cuidar-se. "Ja no pot ser perquè jo he de fer l'operació bikini, l'operació gamba, l'operació bacallà i totes les operacions", assegurava mostrant gran sentit de l'humor.

La que va ser concursant de Supervivientes sortia al carrer amb la seva nena a fer un passeig quan va decidir gravar el citat vídeo. "Després de 150 anys, m'he ficat en aquest mono esportiu, que no sé ni com hi he cabut", confessava mentre empenyia el cotxet del seu nadó pels carrers de Còrdova.

Anabel Pantoja ha compartit el seu desig de començar a cuidar-se

Malgrat el bon to amb què ha compartit que ha de cuidar-se, la veritat és que Anabel Pantoja està decidida a recuperar la seva forma física. La influencer justificava la situació en explicar que durant tot aquest temps ha estat pendent de la seva filla. "És veritat que m'he deixat perquè he estat amb el cap posat en ella".

Tot i així ara té clar que també és important que es cuidi a si mateixa. "Així que al tema i a moure's", deixava anar la sevillana amb to optimista.

Unes poques hores abans Pantoja publicava una fotografia en què apareixia lluint uns pantalons texans. Anabel no tenia inconvenient en compartir amb els seus seguidors que fa servir la talla 44 deixant clar que no li importen els comentaris de qui la critiquen pel seu augment de pes.

"Ja pots tenir la talla 48! La bellesa està en el cor i d'allà vas passada. A més, la que és guapa és guapa", reaccionava el seu sogre.

La neboda d'Isabel Pantoja ja ha començat a fer canvis en la seva dieta

La cosina de Kiko Rivera, malgrat que no li importen el que diguin els altres, té clar que ha arribat el moment de cuidar-se. A més d'explicar en el seu perfil de xarxes la decisió que ha pres, Anabel també ha volgut mostrar el primer plat de la seva dieta saludable. Un arròs blanc amb daus de gall dindi, alvocat i blat de moro que ha preparat en tan sols cinc minuts.

Ficada de ple en l''operació bikini', Pantoja, però, no està disposada a passar gana. La seva intenció és seguir una dieta sana i equilibrada i fer una rutina d'exercicis a més de fer passejos amb la seva petita.

Cal recordar que Anabel Pantoja va engreixar uns 10 quilos durant el seu embaràs i encara que no li preocupa la seva talla 44, el cert és que vol posar-se en forma. Un desig del qual ha fet partícips als seus fidels als quals segur seguirà mantenint informats.