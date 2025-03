Ningú no esperava el comentari de Paola Olmedo sobre l'aspecte físic de Carmen Borrego

Paola Olmedo viu un moment molt especial a la seva vida perquè ha passat pel quiròfan i la seva transformació ha estat sorprenent. La seva nova imatge ha acaparat totes les mirades. La cirurgia estètica a la qual s'ha sotmès li ha canviat completament el rostre.

El passat dimecres va ser la protagonista de la revista Lecturas. A la publicació, va mostrar en exclusiva la seva renovada aparença. A més, no va dubtar a parlar amb els mitjans de comunicació sobre aquest procés.

Amb un gran somriure, Paola Olmedo va confessar que es troba “molt bé”. Està feliç amb els resultats i amb la decisió que va prendre.

Paola Olmedo és comparada amb Carmen Borrego després de la seva intervenció

L'operació no només va ser per estètica i la jove va deixar clar que hi havia una raó mèdica darrere: “Sí, bastant. Llavors jo crec que la millor persona per explicar-vos sobre això és el doctor Zara, o sigui, no us deixarà amb cap dubte”, va explicar Paola Olmedo. Amb aquestes paraules, va deixar en evidència que la seva operació no només tenia un propòsit estètic, sinó també de salut.

Un dels temes més comentats ha estat la seva semblança amb Carmen Borrego. Molts han notat similituds entre ambdues i no han dubtat a esmentar-ho.

La relació entre Paola i la família Campos sempre ha estat un focus d'interès mediàtic. Especialment després de la seva separació de José María Almoguera, fill de Carmen Borrego.

Paola Olmedo se sincera sobre la seva semblança física amb Carmen Borrego

Per a sorpresa de molts, Paola s'ha pres aquestes comparacions amb molta tranquil·litat: “No m'importa, no m'ofèn ni molt menys, no m'enfaden aquestes coses, no em molesta”. La seva reacció ha sorprès, ja que en el passat la seva relació amb Carmen no va ser precisament la millor perquè hi va haver moments de tensió i molts desacords. No obstant això, tot indica que la situació ha canviat, ara sembla que la seva relació és més cordial.

La cirurgia ha estat un procediment complex i ha requerit la intervenció de tres cirurgians i una operació de gairebé set hores. S'ha reposicionat tant el maxil·lar superior com l'inferior. A més, s'han realitzat retocs en altres parts del seu rostre, com el nas.

Paola Olmedo ha afrontat aquest procés amb valentia perquè la seva actitud ha estat positiva i ha demostrat que està segura de la seva decisió. Ara, gaudeix d'aquesta nova etapa amb optimisme. La seva evolució seguirà sent tema de conversa i, per descomptat, la seva semblança amb Carmen Borrego seguirà fent parlar.