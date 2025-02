Crítiques a Alessandro Lequio pel que va succeir a 'Vamos a Ver': 'Té uns llavis…'

Alessandro Lequio no esperava la situació que va viure en primera persona la setmana passada a Vamos a Ver. El col·laborador i els seus companys comentaven a la secció dedicada a La Isla de las Tentaciones l'arribada de Simone al reality i el que pot suposar la seva incorporació per a Sthefany. No obstant això, Lequio va fer un comentari sobre el físic de la nova integrant del concurs de Telecinco: "Té uns llavis...", postil·lava l'italià.

Poc abans, Lequio havia deixat clara la seva opinió sobre tots dos: "Són lletjos, però lletjos de boles", va afirmar el col·laborador. Primer es detenia en Simone: "Ell és lleig, lleig, i fins i tot una mica grassonet". Després va ser quan es va fixar en la boca de la nova concursant femenina.

Les paraules de Lequio no van passar desapercebudes per a la resta de col·laboradors, que li van retreure el que acabava de dir. "Escolta, però no tot està en el físic", va replicar en un primer moment Adriana Dorronsoro.

Els companys d'Alessandro Lequio frenen l'italià després d'escoltar els seus comentaris

Alejandra Rubio, per la seva banda, no va poder evitar deixar escapar el que pensava després d'escoltar Lequio. "Però com dius això, és que jo flipo, anem", va qüestionar la filla de Terelu Campos.

A continuació, era Giovanna González qui rebatia els arguments de l'ex d'Ana Obregón, explicant que potser tots dos concursants en el que s'han fixat és en altres valors. "Sí, per valors...", contraatacava aleshores Alessandro Lequio.

"Escolta, però que hi ha grassonets molt més guapos que primets", opinava Alexia Rivas. "Però hi ha grassonets millors que aquest", tornava a replicar Alessandro Lequio.

Sthefany i Simone s'han convertit en la nova parella de La Isla de las Tentaciones. Ell s'ha proposat posar-li les coses molt difícils a la parella de Tadeo. El temptador italià té un passat amb Sthefany i mantenia un tens cara a cara amb el nuvi d'ella el passat dilluns a la foguera de l'andalús.

Alessandro Lequio ja va criticar el físic del seu fill Clemente

La veritat és que sembla que entre Simone i Sthefany hi ha una atracció que va en augment. "Com ha de ser, cuidar-me", li deia Simone a Sthefany, mentre ella li feia carícies confessant-li que el cuida "com a un rei".

Mentrestant, aquesta no és la primera vegada que Alessandro Lequio fa comentaris sobre el físic d'algú. El 2020 el tertulià va recomanar al seu fill Clemente que fes exercici després de veure unes imatges seves al seu perfil de xarxes. "Posa't en forma!!! Mens sana in corpore sano", va escriure Lequio.

Un consell després del qual el fill gran d'Alessandro Lequio va reaccionar: "Avui m'he despertat amb comentaris d'alguna gent que diu que estic gras. Sí, estic una mica gras, però a mi no m'importa", contestava Clemente davant els consells rebuts, incloent-hi l'advertència del seu pare.