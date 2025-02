Kate Middleton pren una decisió important amb els seus fills sense consultar a Camila

Kate Middleton sempre ha estat molt curosa amb la imatge pública de la seva família. Al llarg dels anys, ha pres decisions clau per protegir els seus fills de l'atenció mediàtica excessiva. El seu enfocament busca garantir que George, Charlotte i Louis creixin en un entorn el més privat possible, allunyats de l'escrutini constant de la premsa.

Ara, una de les seves últimes mesures ha cridat l'atenció, especialment per haver-la pres sense haver tingut en compte Camila, la reina consort.

Una decisió que canvia la relació dels prínceps amb la premsa

Des de fa anys, la princesa de Gal·les ha defensat la idea que els seus fills creixin allunyats de l'assetjament dels mitjans. Per això, no és casualitat que, a diferència d'altres famílies reials, les aparicions dels petits siguin limitades i acuradament planificades.

Les vacances dels prínceps George, Charlotte i Louis estan a punt de començar, però tot indica que no hi haurà imatges públiques d'aquest període. Kate Middleton ha reforçat les mesures per protegir la privacitat dels seus fills. El seu objectiu és evitar que siguin fotografiats sense autorització i mantenir-los allunyats del focus mediàtic durant el seu descans.

El motiu darrere d'aquesta decisió no és nou. El 2015, els aleshores ducs de Cambridge van signar una declaració sol·licitant als fotògrafs que no seguissin els seus fills. També van demanar a la premsa que s'abstingués de publicar imatges no autoritzades, especialment després que el príncep George fos víctima de l'assetjament dels paparazzis.

Un control total sobre la imatge dels seus fills: una decisió que no agrada a tothom

Kate Middleton ha trobat una estratègia eficaç per evitar la persecució mediàtica. Segons experts en reialesa, la princesa va optar per compartir periòdicament imatges oficials dels seus fills amb la finalitat de reduir la curiositat de la premsa. Per aquesta raó, cada aniversari de George, Charlotte i Louis es publica una fotografia oficial dels petits, generalment presa per la pròpia Kate.

El Palau de Kensington també comparteix retrats familiars en què es mostra els nens en el seu entorn més natural. Aquesta mesura ha permès que la família tingui un major control sobre la seva imatge pública i ha reduït significativament la filtració de fotografies no autoritzades.

No obstant això, sembla que no tots els membres de la corona estarien d'acord amb la decisió de Kate. La reina Camila tindria una visió diferent al respecte, considerant que tots formen part de la família reial i això comporta exposició mediàtica.

Un enfocament diferent al de generacions anteriors

El príncep Guillem i el seu germà Harry van créixer sota la constant mirada de la premsa juntament amb la seva mare, la princesa Diana. No obstant això, Kate i Guillem han decidit seguir un camí diferent. Segons diversos experts, la princesa de Gal·les busca que els seus fills tinguin una infància el més normal possible, similar a la que ella va viure.

A més, la parella cuida cada detall de les aparicions públiques de George, Charlotte i Louis per evitar que siguin objecte de crítiques o especulacions. La seva prioritat és que gaudeixin de la seva infantesa lluny del focus mediàtic, cosa que fins ara han aconseguit amb èxit.