Sorpresa amb el que Kiko Hernández ha confessat sobre Alessandro Lequio: 'Et vam fer…'

En el programa Ni que fuéramos s'ha parlat sobre l'última hora d'Anabel Pantoja i la seva investigació. Alessandro Lequio també va parlar sobre aquesta notícia a Vamos a ver aquest matí, cosa que ha molestat a Kiko Hernández. El col·laborador ha fet una sorprenent confessió sobre Alessandro Lequio en ple directe: "Et vam fer una abraçada quan et va passar una desgràcia, tingues empatia".

Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, estan sent investigats al Jutjat d'Instrucció número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Tot després que la seva filla ingressés a l'hospital en estat greu.

Si bé és cert que la menor ja ha estat donada d'alta, el jutjat continua investigant els pares per presumptes maltractaments. Els metges van veure que les lesions que presentava el nadó podrien haver estat provocades. La investigació de la Justícia continua sota secret, de moment, el jutge no ha acordat cap mesura cautelar contra la parella o respecte a la tutela de la seva única filla.

Sorpresa amb el que Kiko Hernández ha confessat sobre Alessandro Lequio en directe

Kiko Hernández, col·laborador del programa, ha sorprès a tothom. Ha fet una confessió sobre Alessandro Lequio: "Jo he sentit aquest matí dir a Lequio que: ‘Com aquesta senyora ha venut fins i tot les seves morenes’".

"Jo crec que, com ha dit Alejandra Rubio, filla de Terelu: ‘Cal ser una mica empàtic’", ha afegit Kiko.

"Ha tingut una nena molt greu a l'hospital, ha estat 20 dies sense dormir. L'han acusat de no ser bona mare, han acusat el seu xicot de no ser bon pare. Hi ha una investigació oberta, a sobre, s'atura i atén els mitjans", ha confessat el col·laborador.

"Un obre la porta quan vol, però també la tanca quan li ve de gust. Cal ser una mica empàtic amb aquesta noia que ho està passant tan malament", ha confessat Kiko Hernández parlant sobre el cas d'Anabel.

Kiko Hernández assenyala el passat d'Alessandro Lequio

A més, Kiko Hernández també ha volgut enviar un sorprenent missatge a Alessandro Lequio en ple directe: “Tu, que també has venut totes les teves misèries i tota la teva vida. I a tu, quan et va passar una desgràcia tan gran a la teva vida, tots els companys vam callar i et vam fer una abraçada. Sembla mentida que, vivint situacions dramàtiques, no empatitzis amb ella”.

Aquestes paraules han generat un gran enrenou al plató. Per això Kiko no entén que Alessandro sigui tan dur amb Anabel havent-ho passat tan malament després de la mort del seu fill.

La reacció dels col·laboradors i del mateix Alessandro Lequio encara està per veure. Però la polèmica ja està servida.