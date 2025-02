L'última foto de Meghan Markle enfada el Regne Unit i crea un problema a Harry

Meghan Markle torna a estar al centre de la controvèrsia. Una fotografia en què se la veu baixant d'un jet privat ha desfermat una allau de crítiques. La imatge va ser presa a Califòrnia, després del seu retorn del Canadà, on havia estat acompanyant el príncep Harry als Jocs Invictus.

Mentre Harry va romandre al país per assistir als esdeveniments finals del torneig, Meghan va optar per tornar sola a casa seva a Montecito, un detall que no va passar desapercebut.

Una imatge que ha generat indignació

La seva arribada en un luxós avió privat ha generat indignació, especialment per la petjada de carboni i l'aparent contradicció amb el seu discurs ambientalista. L'alt cost del viatge i les emissions contaminants han enfurismat a molts, especialment perquè la duquessa de Sussex ha estat reconeguda en el passat com un referent en causes mediambientals. El seu vol des del Canadà fins a Califòrnia hauria generat més de sis tones de CO₂, la qual cosa ha estat assenyalada com una contradicció amb el seu discurs.

La indignació ha crescut encara més en conèixer-se que el trajecte va incloure una escala de 30 minuts a Seattle abans d'aterrar a Santa Bàrbara. Molts es pregunten per què no va optar per un vol comercial si realment està compromesa amb la sostenibilitat.

Luxe, emissions i una escala misteriosa

El vol privat en què Meghan va tornar a Califòrnia, un Bombardier CL-600, està valorat en 9 milions de dòlars i té capacitat per a deu passatgers. Segons càlculs, el cost del trajecte va oscil·lar entre 21.000 i 30.000 dòlars.

A més de la despesa, l'impacte ambiental del vol ha estat un dels punts més criticats. S'estima que l'avió va cremar uns 800 galons de combustible i va emetre més de sis tones de CO₂, equivalent al pes d'un elefant.

La controvèrsia no només se centra en la contaminació, sinó també en l'escala a Seattle, de la qual no s'han donat explicacions. El motiu d'aquesta parada continua sent un misteri, la qual cosa ha donat peu a especulacions sobre si es va tractar d'una reunió privada o un simple repostatge.

El debat sobre la coherència de Meghan Markle

Aquesta situació ha reobert el debat sobre la coherència entre l'activisme ambiental dels Sussex i les seves accions. El 2021, la parella va ser guardonada com a referent ecològic, la qual cosa fa que aquest tipus de decisions siguin encara més qüestionades per l'opinió pública.

A les xarxes socials, usuaris han assenyalat l'aparent contradicció de Meghan en parlar sobre sostenibilitat mentre recorre a mitjans de transport altament contaminants. "És difícil prendre'ls seriosament quan fan el contrari del que prediquen", comentava un usuari en una de les publicacions sobre el tema.

Per ara, ni Meghan ni el seu equip han respost a les crítiques. No obstant això, el debat continua creixent, i molts es pregunten si aquesta nova polèmica afectarà la imatge pública de la duquessa de Sussex.