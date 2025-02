'La Isla de las Tentaciones' destapa el secret de Tadeo i Sthefany: 'Ja m'he cansat'

Durant la seva última emissió, La Isla de las Tentaciones ha deixat al descobert un important secret de la parella formada per Tadeo i Sthefany. "Ja m'he cansat", ha assegurat la jove després del seu sonat retrobament a la platja.

Aquest dimecres, 12 de febrer, aquest famós reality ha tornat a la graella de Telecinco amb un nou programa carregat de tensió. No obstant això, i per sorpresa de molts, en aquesta ocasió Montoya no ha estat un dels protagonistes principals.

A més del cara a cara entre Anita i Gabriella, els espectadors han pogut veure la trobada de Tadeo i Sthefany. Moment en què, tot i que no podien parlar entre ells, han protagonitzat un dur encreuament de retrets.

Després d'aquesta topada, cadascú tornava a la seva vila. No obstant això, la seva discussió amb Sthefany no li ha impedit al jove caure en la temptació. Minuts després, l'habitant de Villa Montaña ha deixat anar la passió i ha acabat besant-se amb la seva temptadora favorita, Mayeli.

"Ens hem ficat al jacuzzi i, un cop allà, es van començar a escalfar les bombolles. Una cosa va portar a l'altra i, al final, vaig acabar ficant la llengua fins a la campaneta", ha confessat Tadeo davant les càmeres de La Isla de las Tentaciones.

Com era d'esperar, aquesta escena ha fet saltar totes les alarmes a Villa Playa. Tant és així que totes les noies no han trigat a reaccionar a aquest senyal acústic.

Sthefany deixa al descobert a La Isla de las Tentaciones un secret de la seva relació amb Tadeo

Encara que no hi ha dubte que Tadeo ha caigut en la temptació, la seva parella, Sthefany, no s'ha quedat enrere. Tan bon punt la llum es va encendre a Villa Playa, la jove ha sabut de seguida que el seu xicot havia estat el responsable.

No obstant això, ella no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de passar a l'acció. Tant és així que no ha tingut cap problema a desvelar davant les seves companyes com està de cansada d'aquesta situació:

"A prendre pel cul, ja me'n vaig cansar. Si Tadeo em fos infidel, jo avançaria més amb Simone", ha assegurat Sthefany, visiblement enfadada. A més, amb aquestes paraules ha deixat molt clar que la seva trobada moments abans havia servit per a res.

No obstant això, no ha estat l'única que s'ha sentit amenaçada per l'alarma que acabava de sonar. Per la seva banda, Alba també ha volgut dir unes paraules després de veure les primeres i dures imatges del seu xicot Álvaro i la seva temptadora Erika: "Mai perdonaré unes banyes".