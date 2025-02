Les emotives paraules d'Ana Obregón sobre el seu fill, Aless Lequio: 'L'absència…'

Ana Obregón ha fet servir les seves xarxes socials per enviar un inesperat missatge sobre el seu fill, Aless Lequio. El jove va perdre la vida el passat 13 de maig de 2020 a causa d'un sarcoma d'Ewing, un tumor contra el qual va estar lluitant fins al final dels seus dies. Per aquest motiu, Ana Obregón ha volgut escriure unes paraules per recordar el seu fill on ha confessat que "la teva absència cada vegada fa més mal".

Ana Obregón ha recordat el seu fill gairebé cada 13 de cada mes. D'aquesta manera, l'ha tingut sempre present.

Ha demostrat que l'ha portat al seu cor i en el seu pensament cada dia de la seva vida. Per això, avui 13 de febrer, i a punt que es compleixin cinc anys de la seva defunció, ha volgut enviar un emotiu missatge.

Les emotives paraules d'Ana Obregón sobre el seu fill, Aless Lequio

A través de les seves xarxes socials, ha compartit una imatge al costat del seu fill. A la fotografia, ella ha aparegut somrient, reflectint l'amor incondicional que els ha unit sempre.

Amb la imatge, Ana ha escrit unes paraules plenes de sentiment: "Un altre 13 sense tu. I la teva absència cada vegada fa més mal... El meu millor amic, el meu protector, el meu fill, l'amor de la meva vida. Aless Forever".

El missatge ha emocionat els seus seguidors. Molts han enviat paraules de suport a l'actriu, demostrant que el record d'Aless segueix viu en el cor de tots.

Ana Obregón ha convertit el seu dol en un homenatge constant al seu fill. Ha mantingut viu el seu llegat i ha compartit amb el món l'amor immens que ha sentit per ell.

Ana Obregón recorda a través de les xarxes Aless Lequio

Cada 13 ha estat un dia especial per a Ana. L'actriu ha aprofitat cada oportunitat per retre tribut al seu petit, per recordar la seva valentia i el seu somriure.

I aquest 13 de febrer no ha estat l'excepció. Amb el seu missatge, ha deixat clar que l'amor d'una mare no s'apaga amb el temps. Al contrari, ha crescut, s'ha enfortit i ha perdurat.

L'actriu ha rebut mostres d'afecte d'amics, familiars i seguidors. Tots han volgut acompanyar-la en aquest dia tan significatiu.

Malgrat el dolor, Ana Obregón ha trobat en el record del seu fill la força per seguir endavant. El seu missatge ha estat una mostra que l'amor transcendeix la vida i que Aless seguirà sempre present en el seu cor.