Creix la preocupació per Ana Herminia i Ángel Cristo: el nou problema és molt seriós

Després de la sortida d'Ana Herminia de GH Dúo, la preocupació per ella i Àngel Cristo ha augmentat de manera considerable. I tot després de sortir a la llum l'últim problema al qual s'està enfrontant aquest mediàtic matrimoni.

No hi ha cap dubte que el pas d'Ana Herminia per la casa més famosa de Guadalix de la Sierra ha estat de tot menys tranquil. Tant és així que les seves controvèrsies han acabat afectant-la profundament.

Durant la seva estada, Ana Herminia va protagonitzar alguns dels desacords més sonats de l'edició. Entre ells, les dures acusacions que va vessar sobre el seu company, Javier Mouzo.

Com era d'esperar, les crítiques pel seu comportament no es van fer esperar. Tant és així que, fins i tot, Àngel Cristo va arribar a assegurar que la seva dona s'havia equivocat a l'hora d'acusar el gallec d'“agressió”.

No obstant això, el que realment va fer saltar totes les alarmes va ser l'absència d'Ana Herminia i el seu marit durant l'últim debat de GH Dúo.

Però ara, persones properes a ella han assegurat a 20 Minutos que el seu estat d'ànim li va impedir assistir i complir amb el seu compromís professional. Informació que ha aconseguit augmentar la preocupació per la dona d'Àngel Cristo.

Ana Herminia i Àngel Cristo fan saltar les alarmes després de l'última decisió que han pres

Així mateix, les mateixes fonts han confirmat al citat mitjà que Ana Herminia està travessant un dels moments més durs de la seva vida. Tant és així que la tristesa i el cansament, tant físic com mental, s'han apoderat d'ella.

Una delicada situació que té el seu origen en la intensa pressió i el constant escrutini públic al qual s'ha sotmès en els últims dies i que han aconseguit desestabilitzar-la. Portant-la, fins i tot, a perdre el control.

Per això, i tenint en compte que no és la primera vegada que s'enfronta a una situació similar, l'entorn d'Ana Herminia ha decidit protegir-la de la pressió pública.

A més, tant Àngel Cristo com la resta dels seus éssers estimats han optat per donar-li l'espai necessari per descansar i evitar que els pensaments negatius la dominin.

No obstant això, tot apunta que el retorn a televisió d'Ana Herminia no es farà pregar molt. De fet, està previst que, durant la seva pròxima intervenció, torni a demanar disculpes per la falsa acusació que ha marcat el seu pas per GH Dúo. Polèmica de la qual està molt penedida.