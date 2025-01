Ana Herminia deixa tothom en xoc amb l'últim que ha explicat sobre Bárbara Rey

Per fi ha arribat el dia. La casa més famosa de Guadalix de la Sierra ha tornat a obrir les portes per rebre la tercera edició de GH DÚO. Una de les primeres concursants a entrar al reality ha estat Ana Herminia, qui ha deixat tothom en xoc amb l'últim que ha explicat sobre la seva sogra, Bárbara Rey.

Aquest dijous, 2 de gener, Carlos Sobera va tenir l'oportunitat de parlar uns minuts amb ella. Entre altres coses, el presentador del format li ha preguntat què és el que espera del concurs i com afrontarà aquest nou desafiament.

A més, ha tret a la llum un dels problemes més sonats de la seva família: la guerra entre el seu marit i Bárbara Rey. Durant la seva última entrevista a ¡De Viernes!, la vedette no va tenir cap problema a parlar sobre Ángel Cristo i la seva filla, cosa que no va agradar gens a Ana Herminia.

Tant és així que la nova concursant de GH DÚO no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de carregar contra la seva sogra. Per aquest motiu, ara Carlos Sobera ha aprofitat l'ocasió per preguntar-li sobre el tema.

En el seu vídeo de presentació, la jove va deixar molt clar que no volia parlar de Bárbara Rey. No obstant això, Ana Herminia no ha tingut cap problema a respondre a les qüestions que li va plantejar el presentador del format.

“Sí, estava enfadada perquè quan es parla de nens… Jo defensaré les nostres nenes amb dents i ungles. Per a mi són sagrades”, ha assegurat sense esmentar en cap moment el nom de Bárbara Rey.

Ana Herminia sorprèn a GH DÚO amb les últimes paraules que ha dedicat a Bárbara Rey

Després de conèixer el motiu que s'amaga darrere del gran enuig d'Ana Herminia, Carlos Sobera ha volgut destacar un petit detall. Tal com ha apuntat, la concursant de GH DÚO ha evitat durant tota la seva conversa esmentar el nom de Bárbara Rey.

“Sí, aquesta persona, ja saps qui és Carlos, que ens coneixem. No vull anomenar-la”, li ha respost l'actual dona d'Ángel Cristo, aclarint així qualsevol dubte al respecte.

En aquest moment, i en un intent per aconseguir una reacció d'Ana Herminia, el presentador li ha preguntat què passaria si la seva companya al reality fos Bárbara Rey o Sofía Cristoo. No obstant això, i lluny de mostrar el seu rebuig, la concursant ha assegurat que “no passaria res”.

“Com?”, ha contestat amb certa incredulitat Carlos Sobera. “No passaria res? M'estàs provocant?”, li ha preguntat a continuació.

Unes incògnites que la model no ha trigat a aclarir: “No soc tan malvada. No m'importaria. Mentre es vagi amb el cor i la veritat i amb les proves, un es pot enfrontar a qui sigui”.