Lolita Flores confessa què li va succeir després de trencar amb Juan y Medio

Lolita Flores ha confessat per primera vegada el que li va succeir després de trencar amb Juan y Medio: es va tornar molt "desconfiada". Cinc anys va ser el que va durar el romanç entre l'actriu i el presentador. Ara ja és només un record del passat, però tots dos continuen mantenint una bonica amistat.

Potser, per aquest record tan excepcional que guarda amb Juan y Medio, Lolita ha estat incapaç de tornar a confiar en ningú. "En ser Lolita Flores no sé moltes vegades si venen per mi o si perquè realment els agrado com a dona", lamenta.

La relació de Juan y Medio i Lolita Flores continua sent una història d'amor i de respecte. Tot i que van trencar fa ja gairebé 20 anys, el record del temps compartit junts continua estant molt present. El passat diumenge, a Lo de Évole, el presentador es va desfer en elogis cap a l'actriu, qui li va respondre de la mateixa manera.

Aquest pot ser el motiu del que li va succeir a Lolita després de trencar amb Juan y Medio: que es va tornar molt "desconfiada". En el passat, la filla de Lola Flores va reconèixer el que va significar Juan en la seva vida i el paper que encara hi exerceix. "Segueix estant present, segueix estant al meu costat, no em deixa anar la mà, encara que jo tingui la meva vida i ell tingui la seva", va explicar.

Al fil d'aquestes declaracions, l'última aparició de Lolita a Lo de Évole el pròxim diumenge corrobora aquestes paraules. Des que va finalitzar la seva relació amb el comunicador, l'actriu sent que no ha tingut sort en l'amor. Sobretot, perquè no és capaç de distingir si volen estar amb ella per la seva fama o perquè els atrau com a dona.

Lolita se sincera amb Jordi Évole i li relatarà alguns aspectes més íntims de la seva vida. A més, ho fa dies després que Juan y Medio es convertís en el primer convidat del periodista català.

En la seva entrevista, Juan va recordar el seu passat en comú amb Lolita i es va desfer en elogis cap a ella. El que demostra que, a diferència d'altres, ell sí que es va enamorar perdudament de l'actriu i no per la seva fama precisament. "És la bondat personificada, és la coherència, el sentit de l'humor, la feminitat, és una meravella de persona", va explicar.

Lolita Flores i el record etern de Juan y Medio

Aquesta devoció que Juan va sentir, i encara sent, per Lolita és el que li ha impedit a l'actriu confiar en altres homes. Fins ara no ha trobat ningú que li hagi fet sentir-se tan apreciada com a dona. D'aquí que, després de trencar amb Juan, admeti haver-se tornat "molt desconfiada".

El que va poder comprovar Évole després d'entrevistar l'andalús i a Lolita és que tots dos continuen sent inseparables. La petjada que va deixar Juan en la vida de l'artista és molt gran i aquesta es nega a desprendre-se'n.

Avui dia, mantenen una relació molt propera que cap dels dos amaga. Tot el contrari, quan els pregunten sobre la seva història d'amor, només hi ha paraules carregades d'amor i d'afecte.

"Esperem tenir una vida una mica més llarga i que conflueixin els nostres camins i seguir en companyia", va comentar Juan y Medio. "No ha de portar cap càrrega afegida, simplement que estiguem junts", va sentenciar en la seva xerrada amb Jordi.

Per a Lolita, Juan ha estat un dels homes més importants i està convençuda que "hauria estat la meva parella de per vida". Un altre motiu més pel qual es nega a tornar a confiar en altres homes i refer la seva vida.