Ana Herminia s'enfonsa en descobrir què ha fet Ángel Cristo: 'És la meva vida sencera'

Després de conèixer l'últim pas que ha fet el seu marit, Ana Herminia no ha pogut evitar enfonsar-se dins de la casa de GH Dúo. Tant és així que, en ple directe, la concursant ha deixat al descobert el que realment sent per Ángel Cristo: “És la meva vida sencera”.

Fa uns dies, la model va fer saltar totes les alarmes dins del concurs en vessar sobre Javi una dura acusació. Tal com ella mateixa assegura, el seu company li 'va agredir' al genoll durant una de les seves topades.

No obstant això, l'organització del programa va deixar clar que, després de visualitzar les imatges, no van apreciar cap gest que es pogués interpretar com a agressió. Una cosa que Ana Herminia no es va prendre gaire bé.

Aquest diumenge, 12 de gener, alguns concursants han tingut l'oportunitat de rebre notícies de l'exterior. Durant el debat d'aquesta setmana, els defensors dels nominats de la setmana han pogut emetre uns al·legats a favor seu de cara a l'expulsió del pròxim dijous.

Moment que Ángel Cristo ha aprofitat per pronunciar-se sobre l'últim conflicte que ha protagonitzat la seva dona, Ana Herminia: “Ella reconeixerà els seus errors. No puc dir que allà es distorsiona la realitat, perquè no és just, però si veiés les imatges, s'adonaria que no és com ella creu”.

Unes paraules que, a jutjar per la seva reacció, no són les que esperava la concursant. I és que, només escoltar el discurs del seu marit, la model no ha pogut evitar enfonsar-se en directe.

“És la meva vida sencera, és el que més estimo. Sabia que aquesta part, per tot el que hem viscut i com es va entendre, no li agradaria”, ha assegurat Ana Herminia, visiblement afectada.

Ana Herminia s'enfonsa en directe després d'escoltar l'opinió d'Ángel Cristo

No obstant això, i encara que sabia que aquesta situació “no li agradaria” a Ángel Cristo, Ana Herminia també ha deixat clar que ell sap “d'alguna cosa que em va passar”. Esdeveniment que, segons ella, l'ha portat a actuar d'aquesta manera:

“Ell també sap d'alguna cosa que em va passar i que no m'agrada que m'envaeixin i em toquin així en el moment i la situació en què estava... No ho puc parlar aquí. Ho parlaré amb el meu marit a casa”.

A continuació, Ana Herminia ha deixat molt clar que “jo sé que ell quan li expliqui m'entendrà”. I “més en les condicions en què estava jo”, ha afegit a continuació.

Per la seva banda, i després d'escoltar la seva dona, Ángel Cristo no ha tingut cap problema a assegurar que donarà suport a la seva dona en tot moment. Tot sabent que s'estava equivocant:

“Ho està passant malament, no està acostumada que jo no hi sigui i, d'alguna manera, no estem acostumats a estar separats. Té tot el meu suport, però no puc defensar si s'ha equivocat”.