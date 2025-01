Ángel Cristo pren una decisió taxativa amb Ana Herminia: 'No hi ha justificació'

Ángel Cristo ha pres una decisió taxativa amb Ana Herminia: no donar-li suport en la seva acusació a Javier dins de GH Dúo. Ana va assegurar que el seu company l'havia agredit, però, després de la seva expulsió, va confessar que havia exagerat i va intentar justificar la seva actitud. Durant l'entrevista amb Carlos Sobera, Àngel va prendre la paraula i li va dir a la seva dona que “no hi ha justificació” per al seu comportament.

A més, el fill de Bárbara Rey li va aconsellar que demanés perdó i es va mostrar molt indignat amb Ana després de tornar a veure les imatges. “Ana, si us plau, et toca, no et colpeja, no volies que et toqués perfecte, però no et colpeja, si us plau”, va insistir. Després de la intervenció d'Àngel, les seves paraules van fer efecte i la seva esposa va encarar l'entrevista més calmada.

Ángel Cristo fa un pas endavant amb Ana Herminia

Ángel Cristo rebia ahir al plató de GH Dúo a Ana Herminia després de ser expulsada per l'audiència. La veneçolana sabia que la seva estada a Guadalix tenia els dies comptats des que va ser nominada pels seus companys. Encara que breu, la seva estada ha estat marcada per la polèmica que va protagonitzar en acusar Javier d'agredir-la.

Aquest ha estat l'eix central de l'entrevista que va mantenir amb Carlos Sobera després de trepitjar el plató. En aquell instant, Àngel va prendre una decisió amb Ana: no donar-li suport en el que va passar amb Javier. “No hi ha justificació, només cal demanar perdó”, li va dir el fill de Bárbara Rey a la seva esposa.

Ana va reconèixer que s'havia excedit en la seva acusació a Bouza, però va intentar justificar el seu comportament. “La paraula agressió va estar malament, no m'agrada que envaeixin el meu espai, ho vaig exagerar”, va explicar. A més, va explicar que, en aquell moment, a conseqüència de la seva medicació, la seva percepció va ser una altra molt diferent de la realitat.

No obstant això, durant l'entrevista es va mostrar desafiant i va intentar mantenir la seva postura respecte al que va passar amb Javier. “Em va donar una palmadeta o no me la va donar?”, va exclamar la veneçolana després del visionat de les imatges al plató.

Després d'aquest espectacle una mica vergonyós per part d'Ana Herminia, Àngel va prendre la paraula. “Ana, si us plau, et toca, no et colpeja, no volies que et toqués perfecte, però no et colpeja, si us plau”, li va demanar. No obstant això, Illas va continuar mantenint la seva versió.

Ángel Cristoo i la seva conversa pendent amb Ana Herminia

Al plató va quedar demostrat l'efecte que Ángel té en Ana. Al poc que aquest decidís no defensar-la, la veneçolana es va mostrar menys desafiant durant la seva entrevista. Si bé va continuar mantenint que es va sentir incomodada per Javier, el seu to va ser més conciliador.

“Ana, avui no toca això”, li va advertir el fill de la vedette amb una fredor esgarrifosa. “Ho sento, Ana, si us plau, entra en raó”, va afegir, deixant clar que no pensava donar-li suport en aquest espinós assumpte.

L'exconcursant va acabar demanant perdó entre dents, però va quedar palès que no pensava donar el seu braç a tòrcer. El mateix Àngel va explicar que, un cop tornin a casa junts, tindran una conversa sobre el que va passar a Guadalix. Després d'això, qui sap, potser Ana acabi reconeixent el seu error, ja que les imatges no donen peu a què el tema s'allargui.

Tant Àngel com la seva dona són conscients que ha estat aquesta acusació el que ha provocat la seva expulsió. Potser la veneçolana va pensar que seguint els passos del seu marit podria aconseguir alguna cosa dins de Gran Hermano.

Recordem que durant la participació del fill de Bárbara Rey a Supervivientes, aquest va acusar Arantxa del Sol d'agredir-lo. La dona de Finito de Córdoba li va propinar una cleca que va provocar el veto de la presentadora en el programa.

Ara, Ana ha intentat fer el mateix amb Javier amb la particularitat que les imatges desmenteixen la seva versió. D'aquí que Àngel decidís no donar-li suport i li aconsellés que demanés perdó tant al concursant com a la seva família.