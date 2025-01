Cristina Serra trenca el silenci després de la separació de Pep Guardiola: 'No tinc…'

Cristina Serra, exdona de Pep Guardiola, ha parlat per primera vegada després de fer-se pública la separació de la parella. Encara que el final de la seva relació amb l'entrenador del Manchester s'ha fet oficial recentment, sembla que la decisió no ha estat quelcom sobtat.

Des de 2019, Cristina havia tornat a Espanya per centrar-se en la seva passió: la seva firma de moda, Serra Claret. Mentrestant, Guardiola continuava la seva carrera professional a Anglaterra.

Ara, amb la notícia de la ruptura acaparant titulars, Serra ha estat vista passejant tranquil·lament pels carrers de Barcelona, on ha decidit instal·lar-se. No hi ha dubte que les declaracions de la catalana no han deixat ningú indiferent.

Primeres paraules de Cristina Serra després de la separació

L'empresària ha mantingut una actitud discreta davant les preguntes de la premsa, que no va trigar a abordar el tema després de la seva aparició en públic. En ser consultada sobre la separació, Serra ha respost amb serenitat: "Tot està bé".

Amb aquestes paraules, ha deixat entreveure que, malgrat la ruptura, no hi ha conflictes entre ells. Quan se li han demanat més detalls sobre els motius que han portat al final del seu matrimoni, la dissenyadora ha deixat clar que no donaria explicacions addicionals.

"No tinc res a dir i no diré res", ha afirmat amb fermesa mentre continuava el seu recorregut per Barcelona. La seva actitud reflecteix que la decisió ha estat meditada i que ambdós gestionen la situació de manera cordial.

Una separació discreta i sense tensions

Encara que la notícia ha generat un gran interès mediàtic, tot apunta que la ruptura ha estat amistosa i sense dramatismes. Serra ha optat per la privacitat, mantenint el focus en la seva vida personal i professional.

Des que va tornar a Espanya, la dissenyadora ha estat plenament dedicada al seu projecte de moda, que compta amb una base sòlida a Barcelona. I és que tot apunta que l'exdona de Pep Guardiola està centrada en la seva faceta com a empresària.

Mentrestant, alguns propers a la parella asseguren que aquesta separació podria no ser definitiva. No obstant això, ni Serra ni Guardiola han fet declaracions que aclareixin si existeix alguna possibilitat de reconciliació.

Cristina Serra, fidel al seu caràcter reservat, continua portant la seva vida amb normalitat i enfocant-se en el que realment li importa. Amb les seves breus paraules, ha deixat clar que, malgrat els rumors i les especulacions, està en pau amb la decisió presa.