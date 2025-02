Corroborat el rumor sobre Miki, el discret fill de Luis Miguel i Aracely Arámbula

El cantant Luis Miguel podria tenir assegurada la continuïtat després de conèixer-se que el seu fill gran, Miki, podria seguir els seus passos. Hi ha qui considera que el mexicà podria trobar en el seu fill l'artista que li faci la competència, ja que "canta com Déu". Així és com defineix Antonio Pérez Garibay, amic proper a Luis Miguel i Aracely Arámbula, al fill en comú de l'exparella.

L'esmentat amic del cantant va augurar un gran futur en la música per al jove que està a punt de debutar sobre els escenaris. Miki acaba d'assolir la majoria d'edat i aquest 2025 té previst fer el seu llançament a escala mundial a Europa.

Malgrat que Luis Miguel i Aracely Arámbula van pactar mantenir els seus fills allunyats dels focus, vol seguir els passos de l'artista en la música.

Miki, fill del cantant Luis Miguel, podria fer-li la competència al seu pare

Garibay va avançar a l'espai Hoy Día de la cadena de televisió estatunidenca en espanyol Telemundo, que aquest any "arriba trepitjant molt fort".

Aquest debut a Europa, que serà també a escala mundial, "serà una cosa molt gran". "Estic segur que superarà el pare i la mare, cantant. És guapíssim", va afegir l'empresari.

Finalment, Garibay va assegurar que en el moment en què Miguel Gallego Arámbula, així es diu el fill de Luis Miguel, es doni a conèixer davant el públic, serà un hit.

"El món es tornarà boig. Ni Aracely, ni Miki tenen idea del que t'estic dient. Vosaltres anoteu-ho i en parlem d'aquí a 10 anys", va advertir.

Si bé no està clar el tipus de música pel qual es decantarà el fill gran del Sol de Mèxic, tot apunta que el seu inici serà molt sonat.

Cal recordar que Antonio Pérez Garibay ja va explicar en una ocasió que és algú molt proper als fills de Luis Miguel. Fins al punt que tant Miki com el seu germà li diuen "avi". De fet, no descarta donar-los suport, tant com pugui, en els seus projectes.

Luis Miguel, actual parella de Paloma Cuevas, és pare de tres fills. La seva primogènita és Michelle, nascuda el 1989, fruit de la relació de l'artista amb l'actriu Stephanie Salas. Anys després van néixer Miguel i Daniel, la mare dels quals és l'esmentada actriu Aracely Arámbula.

El fill de Luis Miguel farà el seu debut musical en els pròxims mesos

No obstant això, un any després de l'arribada del seu segon fill van decidir separar-se. Tot i que no es van donar a conèixer les raons de la ruptura, sí que va transcendir que l'exparella va lliurar una dura batalla legal per la manutenció dels dos nens.

Fa un temps, Aracely Arámbula reconeixia que els seus fills mostraven interès per la música i l'actuació. Durant una trobada amb els mitjans, va explicar que tots dos gaudien d'aquestes disciplines i ja aleshores va expressar el seu desig que heretessin el talent vocal de la seva família.

Caldrà esperar per veure si finalment l'amic del cantant mexicà encerta el seu pronòstic. "El que ve de Luis Miguel i Aracely és molt superior als dos, ve una cosa que superarà els dos", va avançar Garibay.