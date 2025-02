Confirmat: Les últimes dades d'audiència deixen clar el futur de Marc Ribas a TV3

El programa Joc de cartes, de Marc Ribas, segueix consolidant-se com un dels grans èxits de TV3. En la seva última emissió, l'espai es va traslladar a la Franja de Ponent, la zona catalanoparlant d'Aragó, per trobar el millor restaurant.

La competició va estar més renyida que mai, amb puntuacions molt ajustades entre els participants. Finalment, el restaurant Siskets, dirigit per Héctor Alonso, va aconseguir imposar-se i es va endur la victòria en una de les batalles més igualades de la temporada.

Les últimes dades d'audiència deixen clar el futur de Marc Ribas

Més enllà de l'emoció gastronòmica, les dades d'audiència han estat les veritables protagonistes de la nit. L'espai de Marc Ribas es va convertir en el format d'entreteniment més vist del dimecres a Catalunya. Així, va aconseguir un impressionant 18,3% de quota de pantalla.

En total, l'emissió va reunir una mitjana de 336.000 espectadors, demostrant una vegada més la fidelitat del públic. A més, al llarg de la nit, un total de 537.000 persones van connectar en algun moment amb el programa. Un fet que reforça el seu impacte a la graella de TV3.

Aquests resultats no fan més que consolidar el paper de Marc Ribas com una de les figures més importants de TV3. Des de la seva estrena, el xef ha sabut mantenir l'interès del públic gràcies al seu estil i la seva capacitat per generar tensió en les competicions.

Pocs programes d'entreteniment aconsegueixen mantenir-se al més alt durant diverses temporades, però Joc de cartes segueix demostrant la seva fortalesa. El seu èxit no només es reflecteix a la televisió, sinó també a les xarxes socials, on cada episodi genera una gran interacció.

Joc de cartes no para de sumar èxits a TV3

El format ha aconseguit adaptar-se amb el temps sense perdre la seva essència. La clau del seu èxit rau en la barreja de gastronomia, competició i el toc personal de Marc Ribas, que aporta carisma a cada programa.

Els espectadors continuen enganxats a les disputes entre restauradors i als veredictes finals, que sempre generen expectació. Amb aquestes dades, el futur de Marc Ribas a TV3 sembla més que assegurat.

La seva capacitat per atreure l'audiència i el seu estil inconfusible l'han convertit en una aposta segura per a la cadena. Joc de cartes segueix imparable i, amb cada nova entrega, reafirma la seva posició com un dels programes més estimats pels espectadors catalans.