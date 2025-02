Molt pocs esperaven la confessió de Javier Ungría sobre Elena Tablada: 'Ella és…'

Javier Ungría torna a convertir-se en el centre de totes les mirades arran de la darrera i inesperada confessió que ha fet sobre la seva ex, Elena Tablada. L'empresari ha deixat més d'un sense paraules en assegurar que "ella és aventurera".

Cada cop queda menys perquè Supervivientes torni a les nostres vides amb la seva pròxima edició. Com s'ha confirmat ja, l'estrena d'aquest exitós reality serà el pròxim dijous, 6 de març.

No obstant això, fa setmanes que van començar a circular les primeres apostes sobre qui viatjarà aquest any a Hondures per participar en aquest format. I encara que altres noms han ressonat amb força, un dels més destacats ha estat el d'Elena Tablada.

Per això, els mitjans de comunicació no han volgut deixar passar l'ocasió per conèixer l'opinió de Javier Ungría. Durant la seva última reaparició pública, els reporters li han preguntat a l'empresari per la possibilitat que la seva ex vagi a seguir els seus passos per convertir-se en supervivent.

Una qüestió que el participant de l'anterior edició d'aquest famós reality no ha trigat a aclarir. "Jo sí que la veuria de concursant, la veritat, crec que podria fer un bon paper. Ella és aventurera, de debò... No ho dic malament, ho dic bé", ha assegurat.

Aquest dimecres, 19 de febrer, Javier Ungría ha reaparegut a la capital del nostre país per assistir a la desfilada de la nova col·lecció de Félix Ramiro, A Zero. Esdeveniment que s'ha celebrat dins del context de la MBFW Madrid.

Durant el corresponent photocall, els reporters li han preguntat directament per la possibilitat que Elena Tablada viatgi aquest any a Hondures. Una possibilitat que l'empresari no descarta en absolut.

Després d'assegurar que sí que la veu com a "concursant" i que és una dona molt "aventurera", Javier Ungría ha donat més detalls sobre els gustos de la seva exdona. "Li encanta la platja, però bé, amb certes comoditats, més de les que hi ha allà", ha afegit a continuació.

No obstant això, l'exsupervivent considera que podria haver-hi un petit detall pel qual Elena Tablada podria rebutjar directament la seva participació a Supervivientes 2025:

"El que passa és que entenc que, havent estat jo l'any passat, potser... Bé, no sé si... M'imagino que si no hagués estat l'any passat jo, potser, hi hauria més possibilitats que hi anés, però potser això la frena".

D'aquesta manera, Javier Ungría ha deixat entreveure que, possiblement, Elena Tablada hagi rebutjat aquesta temptadora oferta per un "toc més d'egos" i per evitar les comparacions.

Per la seva banda, durant la festa d'inauguració de la MBFW Madrid, la dissenyadora de joies va descartar completament la seva participació: "Confirmadíssim que no. És una cosa que no em crida l'atenció".