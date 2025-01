Confirmada la gran notícia sobre la reina Sofia i la infanta Cristina: succeirà aviat

Acaba de confirmar-se una gran notícia sobre la reina Sofia i la infanta Cristina: aniran juntes a una important cerimònia nupcial. L'esdeveniment tindrà lloc el pròxim 7 de febrer a la Santa Església de Sant Nicolau Ragavas d'Atenes. Els feliços nuvis són Nicolau de Grècia i Chrysi Vardinogianni, una rica hereva d'una de les famílies gregues més rellevants.

A aquest enllaç aniran representants de diverses cases reials, entre elles l'espanyola amb la reina Sofia i la infanta Cristina. No en va, es tracta del nebot de la reina emèrita, per la qual cosa la seva assistència està més que confirmada.

Es confirma l'última hora de la reina Sofia i la infanta Cristina

D'aquí a una setmana tindrà lloc el primer casament reial de l'any 2025. El nebot de la reina Sofia i cosí de la infanta Cristina, Nicolau de Grècia, contraurà matrimoni amb Chrysi Vardinogianni. Nou mesos després de confirmar la seva separació amb Tatiana Blatnik després de 14 anys de casats, Nicolau torna a comprometre's.

Al fil d'aquesta informació, es confirma la gran notícia de la reina Sofia i la infanta Cristina: ambdues aniran juntes al casament. Elles seran les úniques representants de la casa reial espanyola que acudeixin a l'enllaç previst per al 7 de febrer. Com que és un dia laborable, la resta de membres de la Família Reial tenen compromisos per atendre.

Però no la reina Sofia, l'agenda oficial de la qual cada vegada compta amb menys actes oficials als quals assistir. Tampoc la infanta Cristina té res programat, ja que el seu únic pla és tornar a Suïssa, lloc on resideix. Per tant, és la germana menor de Felip la indicada per acompanyar la seva mare al casament del seu nebot.

El casament tindrà lloc a la Santa Església de Sant Nicolau Ragavas d'Atenes i tot apunta que serà de caràcter privat. Tal com s'ha pogut saber, hi haurà 70 convidats. Tot això malgrat que la futura dona del príncep Nicolau pertany a una de les famílies gregues més riques i rellevants.

No obstant això, s'ha optat per un enllaç més familiar que institucional, encara que sí que hi acudiran rostres de diverses cases reials. La reina Sofia serà una d'elles que, de nou, tornarà als seus orígens i es retrobarà amb familiars i amics.

La reina Sofia torna a casa seva amb la infanta Cristina

D'aquí a set dies la reina Sofia trepitjarà de nou sòl grec i rememorarà els seus orígens hel·lènics. Del braç de la infanta Cristina torna a la terra que la va veure créixer i a la qual tant troba a faltar. L'última vegada que va tornar al seu país natal va ser el passat mes d'agost per assistir al funeral del príncep Miquel.

En aquella ocasió, l'emèrita va viatjar de Palma a Atenes amb la seva germana, la princesa Irene. Ara, el motiu del seu retorn és molt més alegre i es preveu que Irene de Grècia també s'afegeixi al viatge. Per ara no està confirmat, ja que el seu estat de salut és molt delicat, raó que manté l'emèrita molt preocupada.

No obstant això, el pròxim divendres serà un dia de celebració en què la reina Sofia tornarà a reunir-se amb els seus. Des que va abandonar casa seva per casar-se amb Joan Carles I, el cor de la mare de Felip ha estat dividit entre Espanya i Grècia.

Sempre que la seva agenda li ho ha permès, ha tornat a casa seva i ha contribuït a enfortir els llaços entre els dos països. Ara, amb motiu del seu nebot, trepitjarà de nou sòl hel·lè per formar part d'un gran esdeveniment.