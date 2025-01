La Casa Reial comunica quelcom important de Letícia després de l'adeu a Leonor

Casa Reial ha comunicat quelcom molt important sobre la reina Letícia: presidirà l'acte central del Dia Mundial de les malalties rares. Després de l'adeu a Leonor, la reina ha de continuar amb la seva agenda institucional a l'espera del retorn de la seva primogènita.

Letícia està molt pendent dels progressos de Leonor a Elcano, sense descuidar el seu paper dins de la monarquia. D'aquí que des de la institució hagin confirmat la seva presència el pròxim 4 de març a Oviedo per donar visibilitat a la causa.

Casa Reial anuncia una última hora de la reina Letícia lluny de Leonor

La reina Letícia continua endavant amb els seus compromisos oficials tres setmanes després de la partida de Leonor. A les llàgrimes de la seva despedida a bord d'Elcano, li han precedit els seus deures amb la Corona, aparcant així el seu paper com a mare.

En aquest sentit, Casa Reial ha comunicat quelcom molt important sobre la reina Letícia: presidirà l'acte central del Dia Mundial de les malalties rares. Les següents parades ja estan establertes en la seva agenda oficial i el 4 de març posarà rumb a Oviedo.

Allà serà la cara i la veu dels malalts que pateixen alguns dels milers de malalties conegudes com a rares. No és la primera vegada que Letícia presideix un acte creat per Juan Carrión, president de la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER). Ja en 2024 la seva presència va ser clau en l'acte que en aquella ocasió es va celebrar a Sevilla.

Letícia va fer un discurs sobre la importància de la investigació i la inversió en el diagnòstic d'aquesta classe de patologies. A més, la mare de Leonor va aplaudir la tasca que FEDER realitza tant a nivell d'acompanyament com en la prevenció.

Així les coses, després de l'adeu de Leonor, Letícia torna a la primera línia i encapçala un dels actes més rellevants per a ella. La dona de Felip sempre ha mostrat el seu compromís amb les malalties rares, així com la seva lluita per donar-los visibilitat.

Mentrestant, a milers de quilòmetres d'Oviedo, la princesa Leonor continuarà la seva tasca a bord d'Elcano. L'hereva s'ha adaptat a la perfecció al vaixell-escola i s'ha convertit en una més dels seus companys.

La reina Letícia reprèn la seva agenda després de despedir Leonor

Un dia després que la reina Letícia presideixi l'acte en el Dia Mundial de les malalties rares, Leonor arribarà al seu següent destí. Si la climatologia ho permet, el 5 de març s'espera que Elcano arribi a Montevideo, capital de l'Uruguai. Allà realitzaran una nova parada abans de posar rumb a Xile.

La travessia per l'Atlàntic durarà uns quants dies més, fins al 4 d'abril, quan l'embarcació arribi a Valparaíso, al Pacífic. No serà fins al 14 de juliol quan Leonor torni i sigui rebuda pels seus pares. Amb això, la Princesa d'Astúries posarà fi a la seva formació naval per donar començament a l'última de les disciplines: l'Exèrcit de l'Aire.

Tot això tindrà lloc mentre la reina Letícia continua endavant amb la seva agenda oficial. El passat dilluns, 27 de gener, va viatjar fins a Polònia amb el rei Felip per a un acte d'extrema emoció. Es complien 80 anys de l'alliberament d'Auschwitz, el camp de concentració nazi on van morir més d'1 milió de persones.

Letícia va desprendre elegància i sobrietat amb un estilisme totalment negre, com a mostra de respecte i solemnitat.

Cal destacar que, abans de viatjar fins a Oviedo, la reina Letícia té una altra cita amb els malalts de càncer. Serà demà, dijous 30 de gener, quan presideixi la reunió de treball de l'Associació Espanyola Contra el Càncer. Allà es posarà al dia dels últims avenços contra aquesta xacra de la nostra societat i advocarà per una major inversió en investigació.