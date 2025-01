Destapen com tracta el rei Felip a la reina Letícia a la Zarzuela: 'Ella és súper…'

El rei Felip compleix avui, 30 de gener, 57 anys i una coneguda revista ha tret a la llum aspectes íntims de la seva vida personal. És aquí on s'ha destapat com Felip tracta la reina Letícia en la intimitat de la llar: amb paciència i tranquil·litat. "Ella és superllançada, parla amb tothom", afirma la psicòloga Lara Ferreiro.

Tenint en compte la forta personalitat de Letícia, Felip procura aportar el punt de vista més calmat al matrimoni. "Com a marit ha sabut ser prudent, pacient, generós i transigent quan li tocava", assenyala l'experta. Aquests adjectius han estat claus per fer que la relació funcioni.

El rei Felip i la reina Letícia viuen avui un dia de celebració amb motiu de l'aniversari del cap d'Estat. El pare de Leonor compleix avui 57 anys amb una agenda oficial carregada d'esdeveniments i moltes responsabilitats. No obstant això, també hi haurà un moment per festejar-ho amb la família i envoltar-se dels seus.

En aquest clima de familiaritat, s'ha destapat com tracta Felip la reina Letícia dins de la Zarzuela: amb paciència i tranquil·litat. La revista Semana ha comptat amb la psicòloga Lara Ferreiro per analitzar en profunditat la personalitat de Felip. Una personalitat que va en consonància amb Letícia a la qual descriu com "superllançada".

Si en alguna cosa destaca la reina és que sempre ha mostrat de manera pública el seu caràcter determinant i exigent. No obstant això, a l'hora de tractar amb la gent sí que ha donat clares mostres de ser més oberta. "Ella és superllançada, parla amb tothom, és ràpida i intuïtiva", explica Ferreiro.

En aquest sentit, el caràcter de Felip destaca per ser tot el contrari, "és més lent, més tímid", assenyala l'experta. Això, que a priori podria suposar un hàndicap en el matrimoni, aconsegueix equilibrar la relació entre ells. "Com a marit ha sabut ser prudent, pacient, generós i transigent quan tocava", argumenta Ferreiro.

La psicòloga assenyala que el caràcter tranquil de Felip li ha fet "aportar un extra de flexibilitat" per fer que funcioni el seu matrimoni. No obstant això, aquest esforç també ha estat per part de la reina Letícia en perfecta sintonia amb Felip. "Han sabut perdonar-se i escoltar-se", apunta sobre la manera de procedir del matrimoni.

Malgrat tenir caràcters completament diferents, del que no dubta la psicòloga és del profund amor que hi ha entre Felip i Letícia. Com a representants monàrquics han sabut afrontar els complicats reptes que han tingut lloc en aquests 10 anys de regnat treballant junts.

En la seva faceta com a pares de Leonor i Sofia, també s'han mantingut units. Ara que totes dues es troben fora de casa, els reis han patit el denominat 'síndrome del niu buit'. Una etapa que, per a alguns matrimonis, resulta molt difícil de suportar.

No obstant això, el rei i la reina Letícia han sabut superar-la gaudint d'aquesta nova fase en el seu matrimoni. Una de les coses que ha mantingut la flama de l'amor ha estat la recerca de moments en parella en què gaudir en companyia.

"Tenen el costum de mantenir una cita de parella a la setmana per fer algun pla sols els dos", explica la psicòloga. En la personalitat de Felip, els seus pares han exercit un paper fonamental.

Si bé el seu pare ha estat una gran influència per a ell, Felip està més pròxim a la seva mare, la reina Sofia. D'ella ha heretat aquest caràcter reservat i pacient amb el qual ha sabut capejar el temperament de la reina Letícia.