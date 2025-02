Màxima felicitat: confirmen l'exclusiva de Canales Rivera, cosí de Cayetano Rivera

Canales Rivera acaba de rebre la millor de les notícies. Tal com s'acaba de confirmar, el cosí de Cayetano Rivera torna a la petita pantalla de la mà d'un dels programes més coneguts de Mediaset España.

Durant anys, el tertulià va formar part de l'equip de col·laboradors de Sálvame. No obstant això, després de la cancel·lació d'aquest format, les seves intervencions televisives van disminuir de manera considerable.

Tant és així que, encara que en alguna ocasió l'hem pogut veure en algun programa, actualment, l'activitat laboral de Canales Rivera es desenvolupa fora de la petita pantalla. Tanmateix, això està a punt de canviar.

Ara, amb el retorn d'Ana Rosa Quintana als matins de Telecinco, TardeAR ha fet alguns canvis dins del seu equip de col·laboradors. Els comandaments d'aquest programa vespertí han caigut en mans de Verónica Dulanto i Frank Blanco.

A més, i encara que han mantingut diversos dels seus col·laboradors habituals, el format ha decidit incorporar noves cares al seu equip, entre les quals es troba el cosí de Cayetano Rivera.

Canales Rivera no pot estar més content: torna a la televisió de la mà de TardeAR

Tal com ha pogut saber el portal de notícies Informalia, Canales Rivera es converteix en un dels últims fitxatges de TardeAR. Tant és així que, a finals d'aquesta mateixa setmana, el cosí de Cayetano Rivera començarà la seva nova i esperada etapa televisiva.

Amb aquesta incorporació, i després d'un temps allunyat dels mitjans de comunicació, el col·laborador de televisió torna a la petita pantalla de la mà de les tardes de Telecinco.

Malgrat el retorn d'Ana Rosa als matins, el programa TardeAR continuarà ocupant la franja horària que es troba entre les 17:30 i les 20:00 hores. I tot, en un nou intent d'arrabassar-li a Sonsoles Ónega el lideratge de la tarda.

D'aquesta manera, i després d'haver substituït Emma García a Fiesta durant les seves últimes vacances d'estiu, els presentadors Frank Blanco i Verónica Dulanto tornen a formar equip.

Ara, amb la incorporació de Canales Rivera al seu equip de col·laboradors, TardeAR continuarà entretenint els televidents amb la seva versió més "desenfadada i gamberra".

Per la seva banda, Ana Rosa Quintana ha tornat als matins de Telecinco i ho ha fet per tot el que val. Aquest dilluns, 3 de febrer, la presentadora no ha passat per res desapercebuda arran del dur editorial que ha dedicat al president del Govern, Pedro Sánchez.