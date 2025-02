Sorpresa amb el que Gonzalo Miró ha destapat sobre Pedro Sánchez en ple directe

Gonzalo Miró ha sorprès els televidents en destapar en ple directe el que realment pensa de l'últim atac públic que ha rebut Pedro Sánchez. "És un deliri constant", ha assegurat el periodista i col·laborador de televisió.

Aquest dilluns, 3 de febrer, El Programa de AR ha tornat a la graella de Telecinco per tot el que val. I és que, per donar el tret de sortida a la seva nova etapa, ha comptat amb la presència al plató de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durant la seva intervenció en aquest espai televisiu, la política ha parlat, entre altres coses, de la seva actual guerra política contra Pedro Sánchez. Més concretament, de la suposada "destrucció personal" que estaria duent a terme l'actual president del Govern en contra seva.

A més, Isabel Díaz Ayuso no ha tingut manies a l'hora d'assegurar que el líder del PSOE la vol "matar", políticament parlant. D'altra banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid ha aprofitat l'ocasió per carregar durament contra ell:

"No té un projecte per a Espanya... Viu de la confrontació, d'utilitzar tots els poders de l'Estat contra tot aquell que se li posi pel mig". Unes paraules que, com era d'esperar, no han passat desapercebudes per a Gonzalo Miró.

Tant és així que, durant la seva última intervenció a Més Vale Tarde, el col·laborador de televisió no ha tingut manies en arremetre amb duresa contra Isabel Díaz Ayuso en ple directe.

Gonzalo Miró es posiciona al costat de Pedro Sánchez en la seva guerra política i mediàtica contra Isabel Díaz Ayuso

Després d'escoltar les paraules que Isabel Díaz Ayuso ha pronunciat al plató de El Programa de AR, Gonzalo Miró no ha trigat a compartir la seva opinió al respecte. Tant és així que, hores després, ha arremès contra ella al plató de Més Vale Tarde.

"És un deliri constant", ha assegurat en un primer moment el col·laborador de televisió. A més, ha assenyalat que no hi ha "ni una sola resposta" de la presidenta de la Comunitat de Madrid que "resisteixi una anàlisi".

Tanmateix, lluny de quedar-se aquí, Gonzalo Miró ha aprofitat l'ocasió per carregar una vegada més contra la rival política de Pedro Sánchez i les seves habilitats comunicatives:

"El que més hauria de preocupar és qui és el Mag d'Oz d'aquesta dona. Qui permet donar suport a una persona que no té la capacitat de dir un paràgraf sencer amb claredat, que s'entengui el que diu i tingui certs arguments".

A més, Gonzalo Miró ha expressat els seus dubtes sobre qui és la persona que es troba darrere d'Isabel Díaz Ayuso. "Hi ha una persona molt poderosa que deu estar beneficiant-se que Ayuso continuï sent presidenta", ha especulat el col·laborador.

Finalment, el col·laborador ha volgut pronunciar-se sobre una altra de les acusacions que la presidenta de Madrid ha vessat contra Pedro Sánchez. Durant la seva visita a El Programa de AR, la política ha parlat sobre uns missatges de "poca importància" que va mantenir amb el president del Govern.

Tanmateix, d'un dia per l'altre, aquesta conversa "va desaparèixer" del seu WhatsApp: "Quins programes informàtics estaran utilitzant des de la Moncloa per esborrar-lo?". "Només sé que tenia un xat amb ell, que no hi és", ha assegurat a continuació.

"WhatsApp té la possibilitat que s'esborrin missatges automàticament. No cal que ningú li pirategi el telèfon", ha assegurat Gonzalo Miró.