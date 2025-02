Adeu a 'Polònia' de Toni Soler: TV3 cancel·la la seva emissió i ja té substitut

Quan el Barça entra en acció, la programació s'adapta per donar prioritat als encontres més esperats. Aquesta vegada, el mític programa d'humor Polònia, dirigit per Toni Soler, ha estat el gran damnificat.

TV3 ha pres la decisió de retirar-lo de la graella aquesta setmana per donar espai a la Copa del Rei. Un moviment que no ha passat desapercebut entre els seguidors de l'espai de sàtira política.

Adeu a Polònia després de l'última decisió de TV3: ja té substitut

L'encontre de quarts de final entre el València i el Barça, programat per al dijous, ha provocat canvis en la programació de TV3. La cadena ha optat per eliminar Polònia de la seva franja habitual i, en el seu lloc, emetre la pel·lícula El metralla. Així ho ha anunciat El món de la tele.

Aquesta no és la primera vegada que el Barça altera la graella de TV3 aquesta temporada. La setmana passada, el partit de Champions davant l'Atalanta ja va obligar a modificar l'emissió de Joc de cartes de Marc Ribas.

TV3 ha cancel·lat l'emissió de l'espai de Toni Soler

El programa, que fa anys que és un referent a Catalunya, compta amb una audiència fidel que segueix les seves emissions setmanals amb gran interès. Tanmateix, no tot són males notícies. I és que TV3 tan sols cancel·larà l'emissió d'aquesta setmana.

El programa, dirigit per Toni Soler, s'ha consolidat com una de les peces clau de la televisió catalana. La seva combinació d'humor, actualitat i crítica política l'ha convertit en un espai imprescindible per a molts espectadors.

No obstant això, en aquesta ocasió, el futbol ha tingut més pes en la programació. La decisió de TV3 de retirar Polònia de la seva graella respon a una estratègia per minimitzar l'impacte que suposa la competència del Barça.

La cadena pública catalana és conscient que un partit de l'equip blaugrana en horari de màxima audiència arrossega una gran part del públic. D'aquesta manera, afecta directament el rendiment dels seus programes habituals.

Amb aquest moviment, TV3 demostra que entén els hàbits de la seva audiència. Així, adapta la seva programació per mantenir l'equilibri en un panorama televisiu cada vegada més competitiu.