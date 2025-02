Revelen què pensa realment Shakira sobre Catalunya: això prohibeix a Milan i Sasha

La telenovel·la entre Shakira, Gerard Piqué i Clara Chía semblava haver arribat al seu punt final, però la història continua sumant capítols inesperats. Després de la seva sonada separació i les indirectes en les seves cançons, la colombiana ha tornat a ser protagonista.

Aquesta vegada, per la seva actitud cap a Catalunya i la seva llengua. L'artista, que va residir a Barcelona durant més d'una dècada, ha generat controvèrsia en prohibir suposadament als seus fills parlar en català. A més, ha llançat un missatge que molts consideren pejoratiu.

Shakira hauria vetat el català a casa seva

Segons es va revelar al programa Que no surti d'aquí de Catalunya Ràdio, la intèrpret de Te Felicito ha deixat enrere la seva vida a Barcelona. A més, també hauria imposat una norma estricta a casa seva: res de català per a Milan i Sasha.

La informació apunta que els petits, fruit de la seva relació amb Gerard Piqué, es comuniquen entre ells en anglès. Un detall que ha generat debat sobre l'arrelament cultural dels nens.

La decisió de Shakira ha sorprès molts, tenint en compte que els seus fills han nascut, crescut i han estat escolaritzats a Catalunya. Per a alguns, això podria interpretar-se com un intent d'esborrar qualsevol vincle amb la terra on va viure tants anys.

Un missatge polèmic en el seu últim concert

Però la controvèrsia no acaba aquí. En la seva última presentació en viu, la cantant va modificar la lletra d'una de les seves cançons per fer una referència que ha encès les xarxes.

En parlar del país de la seva exparella, va utilitzar el terme "país socialista", en un to que ha estat interpretat com a pejoratiu. La frase ha estat vista com una crítica velada al model fiscal català, recordant que Shakira va tenir problemes amb Hisenda per evasió d'impostos.

El seu conflicte amb l'administració tributària catalana va acabar en una condemna milionària, cosa que podria explicar el seu ressentiment amb el territori. Des de la seva separació, Shakira no ha deixat de llançar missatges que molts interpreten com a atacs indirectes al seu entorn.

Les seves cançons han estat una declaració d'intencions, i ara el seu distanciament amb Catalunya sembla anar més enllà. Mentre l'artista continua triomfant a l'escenari, a Catalunya queda la sensació que, més enllà del desamor, hi ha una ruptura encara més profunda.

I és que segons sembla, la cantant vol trencar amb la terra que alguna vegada va anomenar llar. Mentre Shakira omple estadis i Piqué continua amb la seva Kings League, sembla que la veritable batalla no era per l'amor, sinó per qui es queda amb l'última paraula.