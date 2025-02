Confirmada la gran notícia de Helen Lindes i Rudy Fernández: encara no s'ho creuen

Helen Lindes ha tornat a les seves xarxes socials per compartir una gran notícia relacionada amb la família que ha format juntament amb Rudy Fernández. A través del seu nou post, la model ha deixat al descobert com ha canviat la seva vida en els últims mesos.

Va ser el passat 10 de juny quan aquest conegut jugador de bàsquet es va acomiadar per sempre de les pistes, després de convertir-se en l'únic jugador de la història en disputar sis Jocs Olímpics.

Des de llavors, Rudy Fernández ha tingut l'oportunitat de passar molt més temps amb Helen Lindes i els seus fills. Una implicació familiar que ha augmentat de manera considerable amb l'arribada de la petita Anaïs.

El passat 31 de gener, aquest mediàtic matrimoni va acudir als seus respectius perfils d'Instagram per anunciar el naixement de la seva tercera filla en comú. A més, juntament amb una sèrie d'imatges captades després del part, Helen Lindes no va tenir cap problema en compartir alguns detalls relacionats amb la nena:

“Aquest dijous, 30 de gener, ha nascut Anaïs Fernández Lindes en un part natural a les 9:45 del matí... Ha pesat 3,320 kg i ha mesurat 50 cm. Les dues estem molt bé, recuperant-nos d'aquesta experiència tan intensa i amb moltes ganes d'anar-nos-en a casa”.

Ara, Helen Lindes ha tornat a aquesta xarxa social amb una nova i reveladora publicació. Imatges que deixen al descobert el bon moment pel qual està passant la seva família després de donar la benvinguda al seu últim integrant.

Helen Lindes confirma amb la seva última publicació una gran notícia relacionada amb la seva família

No hi ha cap dubte que Helen Lindes i Rudy Fernández estan passant per un dels moments més dolços de la seva relació sentimental. I tot gràcies, entre altres coses, a l'arribada de la petita Anaïs.

Prova d'això són les últimes i entranyables fotos que la model ha compartit al seu perfil d'Instagram. En elles, podem veure Helen Lindes amb la seva nena en braços, unes instantànies que han estat preses per algú molt especial: la seva filla Aura.

“Tarda preciosa amb les meves dues princeses Aura i Anaïs. Quin art té l'Aura fent fotos! M'ha estat dirigint i dient-me com posar. No sé de qui ho haurà après… Me la menjo”, ha escrit Helen Lindes.

Com era d'esperar, aquest post no ha passat per res desapercebut entre la resta d'usuaris d'Instagram. Tant és així que diversos d'ells han volgut felicitar la model i Rudy Fernández per la família tan bonica que han creat.

“Molt boniques les fotos. Sou uns amors, que sigueu immensament feliços”, els ha escrit a Helen Lindes, una de les seves seguidores. “Quina família més meravellosa tens”, ha assegurat una altra internauta.

No obstant això, aquesta no és l'única fotografia que Helen Lindes ha publicat a les xarxes des del naixement de la seva filla petita. El passat dimecres 12 de febrer, la Miss Espanya va compartir amb els seus seguidors una tendra imatge protagonitzada per Rudy Fernández.

En ella, podem veure Rudy alimentant la nena. Moment que està podent gaudir al màxim gràcies a la seva retirada de les pistes.