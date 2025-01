Alba Carrillo, ex de Feliciano López, confirma el seu últim problema: 'És molt fort'

Alba Carrillo, reconeguda model i col·laboradora de televisió, ha tornat a acaparar titulars. En aquesta ocasió, no per un projecte professional ni per una de les seves habituals declaracions públiques, sinó per un insòlit episodi que ha compartit amb els seus seguidors a les xarxes socials. Fins i tot Alba Carrillo, ex de Feliciano López, ha confirmat que: "És molt fort".

L'ex de Feliciano López ha utilitzat les seves xarxes socials per donar a conèixer un moment tan quotidià com caòtic: la recerca del seu cotxe en un aparcament. El vídeo, gravat amb el seu característic to desenfadat, mostra a Alba visiblement confosa mentre recorre un estacionament juntament amb la seva amiga, la influencer Estela Grande.

"Hem estat 30 minuts buscant el cotxe? Efectivament", escrivia Alba en el text que acompanya el vídeo. En les imatges, la model no dissimula la seva incredulitat davant la situació.

Alba fins i tot ha bromejat amb la seva amiga: "Com puc saber si m'han robat el cotxe perquè estic aquí provant i no sona. És que és molt fort. Ves trucant a tots els concessionaris que ens han de prestar un cotxe d'influencer".

Amb el seu habitual sentit de l'humor, també va deixar entreveure un punt de preocupació. "Ara seriosament, començaré a pensar que me l'han robat", va comentar mentre seguia recorrent l'aparcament a la recerca del seu vehicle. Les rialles i comentaris d'Estela, qui també participava en la recerca, van alleujar el moment, encara que la tensió no desapareixia del tot.

Finalment, després d'una llarga i gairebé surrealista recerca, Alba va aconseguir localitzar el seu cotxe. L'episodi, que podria haver acabat en tragèdia, es va convertir en una anècdota més per a la model.

Alba Carrillo, lluny de deixar-se afectar, va decidir continuar amb el seu dia de la millor manera possible. Després de resoldre el contratemps, Alba es va dirigir a la fira de turisme FITUR, celebrada a Madrid, on va gaudir d'una tarda única i emocionant explorant les propostes de diferents destinacions.

En un exemple de com transformar un moment de tensió en contingut divertit, Alba Carrillo va demostrar que fins i tot les situacions quotidianes poden servir per connectar amb el públic.

L'episodi també posa de manifest la proximitat que Alba manté amb els seus seguidors. Compartir aquest tipus d'experiències, carregades d'humor i autenticitat, és part del que la fa tan estimada a les xarxes socials. Encara que el contratemps amb el cotxe podria haver generat preocupació, va aconseguir convertir-lo en una història amb final feliç.