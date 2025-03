Confirmat el de Sheila Devil, filla de Camilo Sesto: 'Té molts diners i...'

Sheila Devil, filla de Camilo Sesto, continua preocupant el seu entorn i més en concret la seva mare. Si fins ara era Lourdes Ornelas qui donava l'última hora de l'estat de Sheila, ara Ángel Martín, net dels masovers de Camilo Sesto, ha entrat en més detalls. Y ahora Sonsoles emetia una gravació del citat testimoni, qui definia la situació: "Amb una persona que no vol ajuda, que té molts diners i passa de tot, què fas?".

Martín deixava a la vista la realitat tal com és: "L'única que té diners és ella. Els altres són uns morts de gana", insistí, referint-se a aquells que s'acosten a Sheila Devil. A més, confirmà que la filla de Camilo Sesto sempre va mantenir una relació complicada amb la seva família.

Aquest testimoni, que va viure gairebé dues dècades a casa del cantant, va presenciar alguns moments realment controvertits. "Les ha fetes dobles", començà dient la citada font sobre Sheila Devil. I afegí taxatiu: "El seu pare li ho ha pagat tot".

El net del masover de Camilo Sesto confirma el passat de Sheila Devil

Unes paraules que evidencien que el cantant, mort el 2019, va estar sempre atent a les necessitats de la seva filla.

No obstant això, sembla que va arribar un moment en què l'artista, cansat de l'actitud de la seva filla, la va enviar a Mèxic. "Allà et puc explicar les que ha fet...", insinuava el net dels masovers.

Segons el testimoni d'aquesta persona, Sheila Devil, enviava llavors al seu pare unes cartes "dient-li barbaritats". Finalment, temps després va tornar a Madrid.

Martín insistí que el problema de la filla del cantant nascut a Alcoi es deu als diners. Tot i així, l'interlocutor va voler deixar clar que, encara que el seu pare no li ho posava fàcil, l'artista, en cas de seguir viu, ho hauria donat tot.

"El seu pare donaria la vida per ella. Perquè ho sàpiga tothom", assegurà, apuntant d'aquesta manera a aquells que consideren culpable de la conducta de Devil al cantant.

Aquesta no és la primera vegada que el net dels masovers de Camilo Sesto aporta el seu testimoni. Al setembre de l'any passat, Ángel Martín concedia una entrevista a Y ahora Sonsoles en la qual carregava durament contra Lourdes Ornelas.

El testimoni ha narrat el que va viure quan el seu avi era masover de la casa de Camilo Sesto

Llavors qüestionà el mausoleu dedicat a Camilo Sesto en el qual encara no reposen les cendres del cantant. Per al net del masover, el monument no està a l'altura del que representava el cantant. Un fet del qual assenyalava com culpable a Lourdes Ornelas, la mare de Sheila Devil, que va ser la persona que va aprovar el projecte.

Mentrestant, Sheila Devil continua amb la seva vida aliena als comentaris que hi ha sobre la seva persona. La filla de l'autor de Jesucristo Superstar, que porta anys submergida en una espiral d'autodestrucció, compta amb una fortuna que podria ascendir a diversos milions d'euros.

Una important suma de diners que, lluny de saber gestionar, estaria gastant sense control. Aquesta és, a més de la salut, una de les preocupacions de Lourdes Ornelas, mare de Sheila. Segons ella, la seva filla està envoltada de males companyies que s'aprofiten de la seva vulnerabilitat per treure-li tots els diners que poden.