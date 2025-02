Sorpresa a 'Y ahora Sonsoles' per l'exclusiva sobre Camilo Blanes i Lourdes Ornelas

El programa Y ahora Sonsoles ha generat un gran enrenou en revelar nova informació sobre Camilo Blanes. I és que la seva mare, Lourdes Ornelas no pot més i vol ajudar el seu fill com més aviat millor.

El fill de Camilo Sesto va ser detingut la matinada del passat 25 de febrer. La causa va ser tràfic de substàncies. La seva situació legal és delicada i podria enfrontar-se a una pena de fins a tres anys de presó.

Durant dies, s'ha especulat sobre les intencions de Lourdes respecte al seu fill. Alguns mitjans han insinuat que buscava incapacitar-lo legalment. No obstant això, aquesta informació ha estat desmentida al programa per la periodista Pilar Vidal: "Ella no vol incapacitar-lo".

"Lourdes vol aconseguir que ell entri en un centre de desintoxicació", ha assegurat la col·laboradora. La situació és diferent de la que van viure a Mèxic. Allà, Lourdes va aconseguir internar Camilo en un centre de rehabilitació, ja que la llei li ho permetia.

No obstant això, a Espanya, això no és possible perquè Camilo Blanes és major d'edat. "A Mèxic ho va aconseguir perquè és legal, però aquí no perquè és major d'edat", ha explicat Pilar Vidal en directe.

La periodista ha aportat més detalls sobre la preocupació de Lourdes Ornelas. Segons ha revelat, el seu únic desig és que el seu fill es recuperi.

"Es juga tres anys de presó i Lourdes vol parlar amb el jutge perquè el posi en un centre", ha confirmat Pilar. La seva intervenció ha deixat clar que Lourdes només busca la millor solució per a Camilo.

Aquest nou gir en el cas ha generat un intens debat al plató. L'opció de la presó és real i preocupant, però Lourdes continua lluitant per una alternativa millor. El seu objectiu és evitar que Camilo compleixi una condemna a presó i que, en el seu lloc, rebi el tractament adequat.

L'estat de salut de Camilo Blanes ha estat un tema recurrent en els últims anys. La seva mare ha intentat ajudar-lo en moltes ocasions. Ara, davant d'aquesta nova crisi, Lourdes està disposada a esgotar totes les opcions possibles per salvar el seu fill.

L'exclusiva de Y ahora Sonsoles ha provocat una gran repercussió mediàtica. El cas de Camilo Blanes continua generant interès i preocupació. En els pròxims dies, s'espera que hi hagi novetats sobre el seu futur legal.