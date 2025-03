Ja és oficial: Miguel Bosé deixa d'amagar-se i demana ajuda als Estats Units

Els últims anys de Miguel Bosé han estat marcats per diversos desafiaments. A més de les seves opinions controvertides, ha patit problemes amb la seva veu, arribant fins i tot a perdre-la. Ara, de tornada amb la seva gira Importante Tour, Bosé ha pres una decisió important sobre la seva salut.

Miguel Bosé ha deixat d'ocultar que té un problema i ha demanat ajuda als Estats Units. Ja és oficial i hi ha una periodista que té tota la informació. Segons les seves dades, Bosé no vol dissimular, ja que el seu desig és trobar com abans una solució.

Segons Monika Vergara, col·laboradora de Fiesta, Miguel va començar fa un mes un tractament per recuperar la seva veu. "Fa un mes que[Miguel Bosé]va decidir posar-se en mans d'un professional que l'està ajudant a recuperar les seves cordes vocals", explica Vergara. Aquest tractament es duu a terme als Estats Units, on Bosé és atès per un especialista.

La periodista assegura que aquesta és una decisió que el cantant sabia que havia de prendre. "Ha passat alguna cosa i ha dit bé, ara cal prendre aquesta altra decisió", comenta. D'aquesta manera, el cantant està buscant millorar la seva veu amb l'ajuda del millor foniatre al país.

Miguel Bosé no vol dissimular més

Miguel Bosé havia parlat de la seva pèrdua de veu fa dos anys a El Hormiguero, on va compartir detalls sobre l'origen del problema. Va relatar que tot va començar per una infecció relacionada amb un implant dental: "Resulta que per posar-me un implant em van perforar l'os i per allí, a poc a poc, van anar entrant residus", va explicar.

Després de treure's el queixal, la seva veu va tornar gairebé a l'instant, però ell no volia aprofundir. Es negava a entrar en detalls, per això sorprèn tant que ara hagi assumit el seu problema.

Aquest no és l'únic problema de salut que Bosé ha afrontat en els últims anys. A finals de 2023, es va sotmetre a una delicada operació d'esquena per evitar perdre mobilitat. A més, el cantant ha estat lidiant amb intensos dolors a l'esquena des de fa més de dues dècades, derivats d'un accident de trànsit que el va deixar postrat al llit durant més de quatre mesos.

A més dels problemes físics, Bosé continua afrontant batalles legals. Actualment es troba enmig d'un conflicte amb Nacho Palau, lluitant per la custòdia dels seus fills, Ivo i Telmo. Malgrat tots aquests desafiaments, Bosé segueix endavant amb la seva carrera i la seva vida personal.