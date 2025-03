El rei Carles III confirma els rumors sobre Camila: Més de 3 milions!

Carles III d'Anglaterra ha fet un pas inesperat per garantir la pau de Camila. El monarca britànic, enmig d'un any complicat per a la Família Reial, ha adquirit una propietat propera a la residència privada de la seva esposa. Aquesta compra, valorada en 3,5 milions d'euros, respon a una creixent preocupació per la seguretat i privacitat de la Reina.

Una compra estratègica per evitar problemes

El rei Carles III va dur a terme l'operació al febrer, encara que la notícia s'ha conegut recentment. La propietat en qüestió, The Old Mill, es troba al costat de Raymill House, la casa de camp de Camila a Wiltshire. Aquest lloc és el seu refugi personal, lluny de la pressió mediàtica i les obligacions reials.

El motiu de la compra va ser evitar que The Old Mill acabés en mans d'un tercer que la utilitzés per a esdeveniments i lloguers vacacionals. Segons va informar el Daily Mail, això va generar una "gran ansietat" en la Reina. La por era que la seva tranquil·litat es veiés afectada per l'activitat comercial del nou propietari.

Camila, alleujada després de la decisió del rei

La compra no només garanteix la privacitat de Camila, sinó que també representa una inversió sòlida per a la Casa Reial. No s'han utilitzat fons públics en l'operació, cosa que reforça la idea d'una decisió estratègica tant a nivell personal com financer.

Fonts properes han assegurat que Camila es va mostrar profundament agraïda i tranquil·la en conèixer la notícia. "Sé com d'agraïda i alleujada que està, sobretot tenint en compte tot l'estrès i l'ansietat de l'any passat", van explicar al tabloide britànic.

Per a Camila, aquest espai és clau: a Raymill House pot desconnectar-se de la pressió pública i ser ella mateixa. Amb la compra de The Old Mill, el seu entorn seguirà sent un lloc de descans i privacitat. La dona de Carles III ha afrontat mesos complicats durant l'últim any i aquesta decisió li brinda la calma que necessita.

Un any difícil per a la reina

El 2024, va haver de lidiar amb el diagnòstic de càncer del monarca, qui va haver d'allunyar-se temporalment dels seus compromisos. També la princesa Kate Middleton travessa la mateixa malaltia, cosa que va deixar Camila amb una major càrrega de responsabilitats. El cansament la va portar a prendre's uns dies de descans per recuperar-se.

A més, al novembre, va patir una infecció respiratòria que la va obligar a guardar repòs durant diverses setmanes. En aquest context, la recent compra de Carles III adquireix encara més rellevància per al seu benestar. Amb la salut del rei com a tema central, aquesta decisió demostra que Carles III està compromès amb el benestar de la seva esposa.