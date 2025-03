La confessió de María del Monte a 'Y ahora Sonsoles' en què ha al·lucinat tothom

El programa Y ahora Sonsoles ha viscut un moment sorprenent amb la història de Rocío, una jove que assegura ser meitat robot. Encara que el que realment ha al·lucinat a tothom ha estat la inesperada confessió que ha fet María del Monte després de sentir la història: té por.

Rocío ha sentit que no encaixava en cap lloc. Als 18 anys, ha pres una decisió radical: redissenyar-se completament. S'ha implantat un xip a la medul·la espinal i, des de llavors, la seva vida ha canviat.

Rocío ha explicat que el seu cos està ple de metall i cargols. Es carrega a les nits i no necessita anar al bany. A més, ha desenvolupat una capacitat única: detectar qui vol fer-li mal gràcies al seu xip.

María del Monte escolta el testimoni de la jove a Y ahora Sonsoles

L'entorn de Rocío també ha seguit aquesta evolució tecnològica. El seu xicot i el seu gos també són robots. “Quan algú em fa mal, el mano a la paperera”, ha assegurat amb un somriure.

Per a ella, ser un robot és una elecció. Ha defensat que aquesta transformació li ha donat llibertat i l'ha ajudat a estimar-se a si mateixa. No obstant això, no tots al plató han comprès la seva decisió.

María del Monte, present al programa, ha reaccionat amb sorpresa. “No vull entendre-ho perquè això m'està fent por”, ha confessat, deixant a tothom astorat. Però el seu comentari no ha acabat aquí.

Ha continuat expressant el seu desconcert amb la història de Rocío. “Això és per espantar-se i sortir corrent o perquè no ens creguem res d'això”, ha dit María del Monte sense comprendre el canvi físic de Rocío.

María del Monte no entén el canvi que s'ha fet l'entrevistada a Y ahora Sonsoles

María del Monte ha seguit amb la seva espontaneïtat i ha afegit entre rialles: “Que antiga soc!”. Les seves paraules han provocat el riure al plató. La seva reacció ha quedat com un dels moments més memorables del programa.

El debat ha continuat, però la naturalitat de María del Monte ha aconseguit treure-li tensió a l'assumpte. La seva capacitat per prendre's amb humor el que no entén ha estat celebrada pel públic. Malgrat la seva incredulitat, ha aconseguit fer riure a tothom.

El programa ha tancat el tema sense arribar a una conclusió definitiva. Rocío ha defensat la seva decisió amb fermesa i María del Monte, per la seva banda, ha preferit deixar-ho passar amb un somriure. Sens dubte, la seva reacció ha quedat marcada en la història de Y ahora Sonsoles.