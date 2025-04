Gir de 180º en el problema de María del Monte i Antonio Tejado: 'Ha decidit...'

Antonio Tejado porta gairebé un any en llibertat provisional després de ser investigat per la seva presumpta implicació en el robatori de la casa de la seva tia María del Monte. Fa uns dies l'andalús acudia, com fa cada mes, als jutjats de Sevilla, ocasió que va deixar a la vista un important canvi físic. Leticia Requejo, col·laboradora de TardeAR, donava més detalls sobre el gir que ha donat l'ex Chayo Mohedano en confirmar que "ha decidit rebre ajuda".

Pel que sembla, i tal com es va explicar en l'esmentat espai de Telecinco, hi ha "dos motius" que expliquen l'origen d'aquest gran canvi en Antonio Tejado. Un és la medicació que el seu terapeuta li ha prescrit i l'altre que hauria "deixat la boxa". Una activitat que en el seu moment el va ajudar quan es va saber de la seva imputació en el cas exposat anteriorment.

Després de passar 98 dies a presó, el nebot de María del Monte porta una vida de la més tranquil·la. "Després d'aquesta llibertat, la seva vida és molt simple i solitària", explicava Requejo. "Només entren 5 persones a la seva vida: la seva mare, el seu germà, els seus dos fills i la seva nòvia", afegia la periodista del programa presentat per Frank Blanco i Verónica Dulanto.

Antonio Tejado acudeix a teràpia per tractar patologies que pateix després d'estar a la presó

Tejado ha deixat clar que per ara "no té intenció de treballar". En aquests moments són la seva mare i la seva nòvia Samara qui l'ajuden econòmicament a sufragar les despeses de, entre altres, el lloguer de la seva vivenda a Sevilla.

Va ser el passat mes d'octubre quan va transcendir que a Tejado li havien diagnosticat diverses patologies. Així ho explicava Anabel Gil a Espejo Público.

L'esmentada col·laboradora, a més, va donar a conèixer que al sevillà "li està costant reprendre la seva vida". I citava com a exemple que la pressió que sent fa que quan acudeix a signar als Jutjats de Sevilla senti un malestar tal que "li provoca vòmits".

Antonio Tejado acudeix als jutjats de Sevilla dues vegades al mes

El passat 9 de febrer es va complir un any des que Antonio Tejado fos detingut juntament amb altres set sospitosos de formar part d'una suposada organització criminal. Després de passar a disposició judicial, tres dies després van ingressar a la presó de Sevilla I.

Durant gairebé 100 dies el nebot de María del Monte va romandre en presó provisional, considerat pels investigadors com l'"autor intel·lectual" del robatori.

Des de maig de 2024, Antonio Tejado acudeix cada dues setmanes a signar en seu judicial. En cap de les vegades que ha coincidit amb els mitjans, l'andalús ha reaccionat a les preguntes dels mitjans de comunicació ni tampoc ha concedit entrevistes. Caldrà esperar que comenci el judici oral per escoltar els arguments que té per demostrar la seva innocència.