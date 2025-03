Gir de 180º en el cas de María del Monte i Inmaculada Casal: 'No podem...'

María del Monte es va convertir en notícia la setmana passada en la cerimònia de lliurament de la Medalla d'Andalusia. La cantant rebia un merescut reconeixement després del qual va protagonitzar un sonat moment en apartar la seva cara quan la seva dona, Inmaculada Casal, anava a besar-la. Ara, ha estat Jorge Javier Vázquez qui ha fet un gir a què va fer la sevillana: "No podem exigir-li comportaments heroics".

Una profunda reflexió per part de Jorge Javier que aporta un nou punt de vista al que va succeir després de dies de crítiques a María. El de Badalona recordava el moment en què María del Monte, després de molts anys de silenci, va parlar de la seva orientació sexual "quan ja era una estrella consagrada".

Jorge Javier Vázquez recordava que fa tres dècades, "i en un món tan tradicional com el seu", era gairebé impensable explicar en públic una cosa així. Una circumstància que l'artista va mantenir en silenci fins que va decidir finalment parlar-ne obertament.

Jorge Javier Vázquez aporta un punt de vista nou sobre la cobra de María del Monte

Molt comprensiu amb l'actitud de la cantant, Jorge Javier recordava en el seu blog de Lecturas que el camí de María no ha estat fàcil. "A María del Monte li va tocar viure la seva joventut, una època en què no hi havia dones que manifestessin que estimaven altres dones", aclaria.

És per això per què el comunicador convida a no quedar-se en les banalitats. "La cobra de María del Monte dona per a molt i està bé que teoritzem sobre això sense crucificar l'artista", insistia.

Vázquez explicava que de tot el que va succeir en un dia tan especial per a la sevillana es quedava amb l'actitud de la seva parella. Segons el català, Inmaculada Casal estava emocionada, i per aquesta raó va decidir besar la dona amb la qual comparteix la seva vida.

Jorge Javier justifica l'actitud d'Inmaculada Casal, dona de María del Monte

"Va fer el que tothom faria en aquell moment. Alegrar-se per la seva parella coronant aquesta alegria amb un petó als llavis", reconeixia Jorge Javier Vázquez.

Per acabar, l'autor de Antes del olvido sentenciava: "Anys enrere hauríem cremat a la foguera a Casal. Avui, reprotxem a Del Monte que fos tan sosa. Em sembla un avanç extraordinari".

Unes paraules després de les quals Vázquez deixava caure una cosa important: "Això sí: Inma i María ens deuen un petó. Que vagin assajant per a la Fira d'Abril".

Una conclusió que deixa clar que el presentador estarà molt atent al que succeeixi d'aquí a unes setmanes a la fira més important de la capital hispalense. Per aleshores, Jorge Javier espera que la parella protagonitzi aquest esperat gest d'amor que fa uns dies no es va produir.