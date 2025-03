Pablo Urdangarin decideix trencar el silenci davant de Johanna Zott: 'Jo crec que...'

Pablo Urdangarin ha aconseguit deixar a més d'un sense paraules amb l'última decisió personal que ha pres. I és que, durant el seu últim enfrontament esportiu, ha decidit trencar el seu silenci davant de Johanna Zott: “Crec que tots hem d'estar molt orgullosos del que ha passat”.

Aquest diumenge, 9 de març, el fill dels exduques de Palma i la resta de la plantilla del Fraikin BM Granollers han disputat el seu últim partit de la temporada. Enfrontament en què han mesurat les seves forces contra el Ciudad de Logroño.

Malgrat que sempre és un dels jugadors més destacats del seu equip, en aquesta ocasió, Pablo Urdangarin s'ha convertit en una peça decisiva per alçar-se amb la victòria. I tot després d'haver marcat en els últims minuts del partit el gol que els ha donat el triomf per 28 a 27.

I ha estat en aquest moment quan el net de Juan Carlos I ha trencat el seu silenci davant l'atenta mirada de Johanna Zott per dedicar unes paraules a l'afició:

“Bé, bona nit a tothom, gràcies per venir. Jo crec que tots hem d'estar molt orgullosos del que ha passat. I res, lluitarem fins al final per poder repetir-ho el que ve”.

Pablo Urdangarin pronuncia un emotiu discurs davant de Johanna Zott

Després d'aquestes emotives i esperançadores paraules, Pablo Urdangarin ha seguit amb el seu discurs. “Vull que sapigueu que estem tots ambiciosos, que tenim molta gana per a més i que continuarem guanyant. Moltes gràcies”, ha finalitzat el nuvi de Johanna Zott.

A continuació, i amb la samarreta d'MVP posada, el fill dels exduques de Palma s'ha acostat a la seva parella per protagonitzar el moment més romàntic de la jornada.

Pablo Urdangarin i Johanna Zott, que recentment acaben de celebrar el seu segon aniversari de relació, s'han fos en una emotiva abraçada, seguida de diversos petons afectuosos a la galta. Una escena que tots dos ens han regalat just abans de sortir del pavelló per celebrar en privat aquesta important victòria.

Tot i que tant la infanta Cristina com Iñaki Urdangarin sempre intenten estar presents en els partits del seu fill, en aquesta ocasió cap dels dos ha pogut viatjar fins a Barcelona.

No obstant això, i com era d'esperar, el jove ha tornat a comptar amb el suport incondicional de la seva nòvia, Johanna Zott. Acompanyada pels seus dos pares, la jove s'ha convertit una vegada més en el seu talismà, presenciant com el seu nuvi s'alçava amb el títol d'MVP d'aquest encontre.